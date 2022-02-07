"Вон сколько у него деньжат": Папа Римский рассказал, почему мечтал стать мясником

"Вон сколько у него деньжат": Папа Римский рассказал, почему мечтал стать мясником

Глава Ватикана также рассказал, что увлекался химией. Это побуждало его к медицине.

Папа Римский Франциск впервые принял участие в ток-шоу на итальянском телевидении и рассказал, кем мечтал стать в детстве, какая музыка ему нравится и назвал любимого писателя.

Об этом сообщает государственный телеканал RAI.

Уроженец семьи итальянских эмигрантов в Аргентине вспомнил, что много лет назад на рынке заметил прилавок мясника, у которого на поясе был фартук с карманом для денег.

"И я сказал, что хотел бы быть мясником". Когда у меня поинтересовались почему, я ответил: "Вон сколько у него деньжат", — поделился воспоминанием 85-летний понтифик.

Глава Ватикана также рассказал, что увлекался химией. Это побуждало его к медицине.

"Я собирался поступить на медицинский факультет в 19 лет, когда пришло призвание, я поступил в семинарию", – сообщил Франциск.

В интервью папа Римский вспомнил о своем любимом писателе Федоре Достоевском.

"Есть вопрос, на который я не смог никогда найти ответ: почему страдают дети? Но у меня ответа нет, ответа просто нет. И на этот вопрос могу ответить только, что нужно страдать вместе с ними. В этом был прав Достоевский", — сказал Его Святейшество.

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Понтифик также признался, что ему нужно общение.

"Мне нужны люди, поэтому я не стал жить в Апостольских апартаментах, но остался в Санта-Марте (гостиница на территории Ватикана, — ред.). Мне нужны друзья, у меня их немного, но они настоящие. Друзья мне помогают, знают мою жизнь. Друзья мне придают сил", — признался Папа Римский.

Он рассказал, что ему нравится классическая музыка и танго. Папа Римский добавил, что он танцевал танго, потому что настоящий уроженец Буэнос-Айреса.

Напомним:

Ранее Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра в Риме призвал провести 26 января молитву о мире в Украине.

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