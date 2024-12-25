"Вообще же, посмотри!": ВСУ ударили по пункту управления 810-й бригады морской пехоты армии РФ на Курщине

Из обнародованных кадров можно сделать вывод, что оккупантам было крайне "горячо".

Украинские бойцы из РСЗО HIMARS отработали по пункту управления 810-й бригады морской пехоты армии РФ во Льгове на Курщине. Ракетные удары пришлись на сахарный завод, ТЭЦ, газопровод и здания с личным составом.

Об этом пишут росСМИ.

ВСУ ударили по пункту управления 810-й бригады морской пехоты армии РФ в Курской области

На одном из видео, вероятно, местный житель показывает развалившуюся пятиэтажку. "Вообще же, посмотри!", — говорит он.

Другая женщина добавляет печальные выводы о том, что осталось от дома.

По данным российских пабликов, ПУ бригады располагалось в городе, а о его месте дислокации знала "каждая собака".

"Ну и опять есть, что спросить с ПВО...", – пишут россияне.

Более того, они снова взывают о необходимости "ударов по центрам принятия решений".

Как отмечают в СНБО, противник понес серьезные потери.

"Во Льгове на Курщине после удара по ПУ 810 бригады враг понес потери офицерского состава", — сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Ранее бойцы ВСУ установили рождественскую елку в Курской области. Да, символическое дерево появилось у Суджи.

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