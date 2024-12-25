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"Вообще же, посмотри!": ВСУ ударили по пункту управления 810-й бригады морской пехоты армии РФ на Курщине

"Вообще же, посмотри!": ВСУ ударили по пункту управления 810-й бригады морской пехоты армии РФ на Курщине

Атака на Льгов (Курщина)

Из обнародованных кадров можно сделать вывод, что оккупантам было крайне "горячо".

Украинские бойцы из РСЗО HIMARS отработали по пункту управления 810-й бригады морской пехоты армии РФ во Льгове на Курщине. Ракетные удары пришлись на сахарный завод, ТЭЦ, газопровод и здания с личным составом.

Об этом пишут росСМИ.

ВСУ ударили по пункту управления 810-й бригады морской пехоты армии РФ в Курской области

ВСУ ударили по пункту управления 810-й бригады морской пехоты армии РФ в Курской области

На одном из видео, вероятно, местный житель показывает развалившуюся пятиэтажку. "Вообще же, посмотри!", — говорит он.

Другая женщина добавляет печальные выводы о том, что осталось от дома.

По данным российских пабликов, ПУ бригады располагалось в городе, а о его месте дислокации знала "каждая собака".

"Ну и опять есть, что спросить с ПВО...", – пишут россияне.

Более того, они снова взывают о необходимости "ударов по центрам принятия решений".

Как отмечают в СНБО, противник понес серьезные потери.

"Во Льгове на Курщине после удара по ПУ 810 бригады враг понес потери офицерского состава", — сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Ранее бойцы ВСУ установили рождественскую елку в Курской области. Да, символическое дерево появилось у Суджи.

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