Вооруженная полиция три часа штурмовала самолет через одного пассажира: что он натворил (фото)

В Великобритании пассажиры самолета испытали стресс, поскольку их рейс остановили, а салон начала штурмовать вооруженная полиция. Это все длилось три часа.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Полиция получила уведомление о мужчине, который имеет при себе взрывчатку на борту самолета, который должен был вылететь из аэропорта Ист-Мидлендс. Рейс Jet2 был задержан, а пассажиров три часа удерживали на взлетной полосе.

Позже был арестован один человек, но полиция заявила, что взрывное устройство не было найдено. Лишь после этого самолет смог взлететь и отправился в Турцию.

Полиция в салоне самолета / Фото: mirror.co.uk

Один из пассажиров самолета рассказал, что ситуация в салоне была тревожной. Сначала экипаж сообщил пассажирам, что, вероятно, возникли проблемы с багажом.

"На самом деле мы еще не взлетели, но рулили вокруг взлетно-посадочной полосы до точки взлета, и именно тогда они приостановили полет. Мы не двигались около 15 минут. Пилот сначала сказал, что, возможно, произошла неразбериха с багажом, и нам нужно вернуться назад ", – рассказал очевидец.

Мужчина говорит, что только спустя некоторое время им сообщили о "проблемах с безопасностью". Тогда люди заметили не входившую внутрь вооруженную полицию возле самолета.

"В течение двух часов полиция окружала самолет, но не заходила, и это нас очень пугало. Мы думали, если это просто неразбериха с багажом, то почему нас окружила полиция?", — говорит пассажир.

В полиции сообщили, что такие меры были необходимы из-за вероятной опасности. Они задержали подозреваемого, у которого могла быть взрывчатка, однако на следующий день он вышел под залог.

"Полицейские работали с персоналом аэропорта и экипажем самолета, чтобы немедленно отреагировать на сообщения. В интересах общественной безопасности и безопасности сотрудников, вооруженные офицеры также были размещены в районе самолета. После ареста самолет был полностью обыскан. На борту не было обнаружено ни одного взрывного устройства, и нет никаких оснований полагать, что угроза была реальной", — сообщила полиция Лестершира.

Авиакомпания уже извинилась перед пассажирами из-за инцидента.

Напомним, пассажиры в самолете увидели "двухметровую Деву Марию, сидевшую у окна".

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