Вооруженное нападение в турецком Измире на сотрудницу консульства Швеции: при чем здесь Коран

На сотрудницу консульства Швеции в турецком Измире было совершено вооруженное нападение психически больным мужчиной во вторник, 1 августа, на фоне протестов против сожжения Корана в Скандинавии.

Об этом пишет The Telegraph.

Губернатор Измира, города на побережье Эгейского моря, подтвердил факт стрельбы в своем заявлении и сообщил, что нападавший был арестован.

Турецкие СМИ информируют, что нападение было связано со спором о визе, но Швеция столкнулась со шквалом критики в мусульманских странах из-за того, что протестующие за свободу слова сжигают и оскверняют Коран на ее территории.

Стрельба произошла в 9.45 утра 1 августа возле консульства, где жертва работала секретарем, и была совершена "умственно отсталым" гражданином Турции, по словам официальных лиц.

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что 2 августа направляет в Измир шведский генеральный консул для сбора дополнительной информации об инциденте.

Нападение осуждено

МИД добавило, что не будет больше комментировать "угрозу для дипломатической службы или принимаемые меры безопасности, поскольку это может повредить цели этих мер".

Турецкое правительство осудило нападение, заявив, что возбуждено уголовное производство.

Швеция осудила протесты против сожжения книг на своей территории, но заявила, что не может их остановить из-за законов о свободе слова.

Напомним, сотни протестующих штурмовали главные ворота шведского посольства в столице Ирака Багдади ранним утром 20 июля в ответ на то, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение демонстрации, организаторы которой, как сообщается, планируют очередное сожжение священной книги мусульман — Корана.

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