Вооруженную полицейскую ограбили под дулом пистолета – фото

В столице Мексики полицейскую ограбили под дулом пистолета, когда она проверяла телефон.

Об этом пишет Need To Know.

Офицерша стояла возле супермаркета, когда к ней подошел нападающий. На записи камер видеонаблюдения видно, что она проверяла телефон у входа, когда внезапно появился подозреваемый. Он направил пистолет в лицо полицейской, прежде чем вынудить ее отступить к задней части магазина.

Затем было видно, как подозреваемый покидает место происшествия со вторым пистолетом в руке.

В Мексике ограбили полицейскую / Фото: скриншот с видео

"Мужчина с коротким огнестрельным оружием угрожал офицерше. И заставил ее отдать свое табельное оружие, прежде чем убежать", — сообщает Секретариат безопасности и гражданской защиты Мехико.

Сотрудница правоохранительных органов подала жалобу в прокуратуру и было начато расследование с целью задержания подозреваемого и изъятия табельного оружия.

Пока что никаких арестов не было совершено, поскольку полиция продолжает расследование.

