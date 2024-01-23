Вооруженные белорусы зашли на территорию Литвы: что известно

В понедельник, 22 января, произошло происшествие на литовско-белорусской границе — трое вооруженных белорусских пограничников пересекли границу и прошли вглубь литовской территории.

Служба охраны государственной границы Литвы (СОДКБ) сообщила, что в понедельник, 22 января, в Игналинском районе страны трое вооруженных белорусских пограничников зашли на территорию Литвы на расстояние до 2,5 метра.

Об этом сообщает национальный вещатель LRT.

По данным СОДКБ, вооруженные нарушители подошли к физическому барьеру уже на литовской стороне, но вернули обратно. За этим наблюдали литовские пограничники, готовые отреагировать.

Нарушения зафиксированы сотрудниками системы пограничного контроля пограничного залога Пушкос Вильнюсского пограничного отряда.

"После захода на литовскую сторону белорусы начали ходить между установленным физическим барьером, препятствующим дальнейшему доступу вглубь Литвы, и линией границы. К этому месту немедленно были вызваны силы пограничников заставы Пушкос, но поскольку инцидент не получил развития, не было нужды в их вмешательстве", — утверждают в СОДКБ.

По словам литовских пограничников, сейчас идет сбор материала и решается вопрос о начале досудебного расследования по поводу незаконного пересечения границы.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, если Украина не остановит Россию, она пойдет дальше. Так что в Литве серьезно воспринимают угрозу нападения России на страны Балтии.

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