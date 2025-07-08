Вооруженные преступники похитили 33 тонны серебра и золота: детали

Золото / © pixabay.com

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В Мексике вооруженные преступники ограбили грузовик, перевозивший 33 тонны золотого и серебряного концентрата, которые принадлежали компании Grupo Minero Bacis.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Инцидент произошел во время перевозки груза в порт Мансанильо. По словам представителей компании, нападавшие заблокировали фуру двумя белыми машинами, захватили водителя и охрану и удерживали их более часа. Впоследствии сам грузовик нашли, но трейлер с драгоценным грузом исчез.

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Ограбление произошло на фоне роста числа нападений на автодорогах Мексики. За первые два месяца 2025 года количество таких преступлений выросло более чем на 30% — каждый час фиксируется по крайней мере одна попытка ограбления.

Золотой и серебряный концентраты — это ценное сырье с высоким содержанием драгоценных металлов, которое добывают перед дальнейшей переработкой.

Напомним, в США набирает обороты преступная схема под названием «джагинг». Злоумышленники следят за людьми, которые только что сняли наличные из банкоматов или в банках, а затем атакуют их, часто уже возле авто или дома. Все происходит за считанные секунды. Полиция фиксирует стремительный рост таких случаев в нескольких штатах.