Вооруженные силы Беларуси готовятся к возможному нападению "незаконных формирований" — военный аналитик

Руководство Беларуси на самом деле очень серьезно воспринимает то, что находящиеся в Украине белорусские войска будто могут провозгласить себя независимыми от центральной власти и обратиться к Светлане Тихановской за признанием.

Вооруженные силы Беларуси готовятся к возможному нападению "незаконных белорусских формирований" с территории Украины на юг Брестской области.

Об этом сказал белорусский военный аналитик Александр Алесин в эфире "Киев 24".

Эта операция постоянно отрабатывается белорусскими военными: опрокидывание сил специальных операций на границу для прикрытия от этой потенциальной угрозы, рассказал Александр Алесин.

"Единственное, к чему готовится Беларусь, — это к возможному нападению незаконных, как говорят власти, белорусских формирований с территории Украины на юг Брестской области. Эта операция постоянно отрабатывается белорусскими военными: опрокидывание сил специальных операций на границу для прикрытия от этой потенциальной угрозы", – объяснил Алексин.

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