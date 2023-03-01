Вооруженные "вагнеровцы" устраивают агитацию уже и российским школьникам (видео)

В частности, боевик в маске предлагал ученикам московской школы заполнить какую-то анкету и передать ее классному руководителю.

Наемники ЧВК "Вагнер" теперь ходят по российским школам, читают ученикам лекции об этой структуре и рекламируют "службу по контракту".

Об этом сообщила российская оппозиционер Любовь Соболь, опубликовавшая в сети соответствующее видеодоказательство.

Так, один из "вагнеровцев" 27 февраля прочитал лекцию об этой структуре олигарха Евгения Пригожина ученикам 10 класса московской школы №183.

Один из школьников записал на видео выступление боевика. По словам ученика, во время выступления "вагнеровец" рекламировал "службу по контракту". При этом наемник пришел в школу с пистолетом и предлагал показать оружие школьникам.

"Раньше к нам уже приходили военные – один был без руки, поэтому мы даже не удивились. А этого "вагнера" я сугубо по приколу снял, он даже лицо боялся показать", – рассказал школьник.

Боевик предлагал школьникам заполнить анкету и передать ее классному руководителю.

Телеграмм-канал Соболь подал запрос руководителям школы №183 с просьбой о комментарии, однако на момент публикации этой информации ответа от представителей учебного заведения не было.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ информировали, что в оккупированной части Запорожской области российские "оккупационные власти" заставляют детей прославлять захватчиков и петь гимн РФ.

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