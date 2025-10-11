Вооруженных российских "зеленых человечков" заметили вблизи границы с Эстонией— что известно

Российских «зеленых человечков» заметили на границе с Эстонией / © скриншот с видео

Эстонская пограничная служба (PPA) временно закрыла стратегически важный отрезок дороги на границе с Россией , известный как «Саатсеский сапог». Причиной стало необычно активное передвижение и скопление вооруженных групп, не относившихся к российской пограничной службе, что создало прямую угрозу безопасности.

Об этом сообщила эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.

Почему закрыли «Саатсеский сапог»

Участок дороги из Вярска в Саатсу проходит через так называемый «Саатсеский сапог» — выступление российской территории вглубь эстонской. Этот примерно километровый отрезок пути используется местными жителями во избежание большого объезда. Временное закрытие дороги, которое продлится по меньшей мере до вторника, стало безотлагательной мерой.

«Саатсеский сапог» на границе Эстонии и России

Пограничная служба Эстонии подтвердила, что в течение пятницы патрули фиксировали более «активные действия» и движение вооруженных групп на российской стороне.

«Ничего не вышло. Наши патрули идентифицировали, что группы двигались на магистраль, проходящую через саатсеский сапог, и если сначала они двигались по обочине, то в какой-то момент они выстроились в линию поперек дороги. Для нас это стало четкой угрожающей ситуацией», - отметил Меэлис Саарепуу, глава пограничного бюро Южной префектуры PPA.

Пограничная служба Эстонии направила запрос российской стороне по поводу этих нетипичных движений. Ответ России был, что "ничего там не происходит, это вполне обычные операции". Учитывая четкую угрозу, PPA приняла решение о немедленном закрытии дороги, чтобы избежать провокаций и обезопасить эстонских граждан.

Последствия местных и многолетняя проблема

Закрытие Саатсеского сапога создает неудобства для местного самоуправления и жителей волости Сетумаа.

По словам волостного старейшины Рауля Кудре, людям теперь придется делать десятикилометровый объезд в одну сторону через КПП «Койдула» или использовать пятикилометровый объезд через лесные дороги RMK. Также пришлось срочно переорганизовывать движение общественного транспорта.

Ситуация снова актуализировала проблему отсутствия объездной дороги, о необходимости строительства которой говорят уже много лет. Министр внутренних дел Игорь Таро выразил разочарование по поводу того, что дорога до сих пор не построена.

«То, что этот путь не готов, вызывает разочарование. На самом деле решение о ее строительстве есть, есть и деньги. До сих пор была проблема в том, что всевозможные планирования, процессы и оценки влияния на окружающую среду занимают достаточно много времени», — сказал министр, добавив, что в нынешней политике безопасности этот процесс не должен затягиваться еще на два года.

Полиция организовала временный объезд, о чем водителям извещают специально установленные временные дорожные знаки.

Напомним, премьер Эстонии заявил, что Россия провокациями отвлекает Европу от помощи Украине. Таким образом, Кремль пытается заставить европейские страны сосредоточиться на собственной безопасности.