Вооруженный 10-летний мальчик угнал погрузчик и протаранил несколько машин - видео

В США 10-летний мальчик проехал на строительной технике по улицам района Бруклин в Питтсбурге, оставив после себя немало повреждений.

Об этом сообщает CBS.

Вечером ребенок пробрался на строительство, похитил гусеничный погрузчик Bobcat и сначала катался по территории строительной площадки. Затем мальчик решил выехать на дорогу.

Он втаранился в несколько припаркованных автомобилей, снес забор и дорожный знак.

"Я был в душе и просто услышал очень громкий грохот и несколько звуковых сигналов. Честно говоря, я попадал во множество автомобильных аварий, поэтому у меня было ощущение, что это, пожалуй, была моя машина, но я не знал, что это будет что-то подобное", — сказал местный житель Тейлор Ши. "Моя машина действительно поцарапана сбоку, с моей машины сняли зеркало, но она безусловно не так плоха, как другие машины".

Ши добавил, что один автомобиль, по-видимому, был полностью разбит.

"Это был красный внедорожник, и он, вероятно, получил наибольшее повреждение. Он был полностью разбит со стороны, и мы слышали, что он поднимался каждый раз, когда его таранили, и они действительно буксировали эту машину", — сказала Петти О'Хенлон.

Полиция задержала маленького угонщика и отпустила примерно через час. Сообщается, что парень был в строительной каске и имел при себе пневматический пистолет.

Пока правоохранители расследуют необычный инцидент, соседи просто благодарны, что все в порядке. В полиции заявили, что относятся к расследованию очень серьезно из-за возраста фигуранта.

Напомним, в Шотландии откроют первую в истории легальную комнату для приема наркотиков. Проект уже одобрен.

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