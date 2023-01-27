Вооруженный автоматом мужчина ворвался в посольство Азербайджана в Иране и устроил стрельбу: видео

Мужчина с автоматом Калашникова убил одного телохранителя дипломатического представительства и еще двоих ранил.

В пятницу, 27 января, на посольство Азербайджана в Тегеране (Иран) было совершено нападение мужчиной, вооруженным автоматом Калашникова. В помещении дипломатического представительства он устроил стрельбу и был обезоружен одним из охранников.

Как сообщают в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в результате нападения есть погибший, а также двое раненых.

"Злоумышленник прорвался через пост охраны, убив начальника охраны из автомата Калашникова", — говорится в сообщении.

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Президент Ильхам Алиев назвал нападение на посольство своей страны "террористическим актом" и потребовал скорейшего расследования.

"Мы требуем расследования этого террористического акта и наказания террориста", – сказал Алиев.

Он добавил, что нападение на дипломатическое представительство является "недопустимым".

В жестком заявлении МИД Азербайджана заявило, что недавняя "антиазербайджанская кампания" в Иране ободрила стрелка. Власти в Тегеране обвиняют в том, что они долгое время игнорировали призывы Баку усилить безопасность своего посольства.

"К сожалению, последний кровавый теракт демонстрирует серьезные последствия неуделения должного внимания нашим постоянным обращениям по этому поводу", – говорится в сообщении.

Как сообщает государственное иранское телевидение, представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани "решительно осудил" нападение, заявив, что этот вопрос расследуется с "высоким приоритетом и деликатностью".

Полиция Тегерана заявила, что арестовала подозреваемого и расследует мотивы нападающего.

Азербайджанский Telegram-канал Azerbaijani Armed Forces опубликовал видео с камер наблюдения во время нападения.

На обнародованных кадрах видно, что нападающий беспрепятственно таранит машину у здания посольства в то время, когда сотрудник иранской полиции спокойно сидит в будке и наблюдает за происходящим.

Один из охранников вышел на встречу вооруженному нападающему и голыми руками отобрал у него автомат.

Задержанным за нападение оказался Ясин Гусейнзаде (или Хоссейнзаде), который, вероятно, связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Погибшим при отражении нападения является руководитель охранной службы посольства Азербайджана в Иране Орхан Аскеров.

На инцидент уже отреагировали в МИД Украины.

"Украина решительно осуждает сегодняшнее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб один человек и несколько сотрудников службы безопасности были ранены. Приносим искренние соболезнования близким погибшего, желаем скорейшего выздоровления раненым", — написал спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

Украина сильно подвергается нынешнему нападу на территорию Ázerbájdžán v Tehran, яка ведеться в одному міху і лівій several security personnel injured. We offer our sincere condolences to loved ones of the victim, and wish a speedy recovery to the wounded. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 27, 2023

Напомним, ранее иранские власти приговорили к смертной казни британо-иранского гражданина и бывшего министра обороны Ирана Алирезу Акбари. Его казнили.

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