Вооруженный и на электросамокате: в Париже неизвестный ограбил ювелирный магазин на 2 млн евро

Судебная полиция столицы Франции начала расследование по факту ограбления.
Полиция Парижа разыскивает преступника, который накануне ограбил ювелирный магазин Chaumet. Стоимость похищенных драгоценностей составляет 2 млн евро.
Об этом сообщает leParisien.
Согласно данным следствия, мужчина, вооруженный пистолетом, подъехал на электросамокате к ювелирному магазин Chaumet около 17:10 по местному времени. Ворвавшись в помещение и угрожая оружием, преступник забрал драгоценности и бесследно скрылся.
Общая сумма похищенных драгоценностей составляет около 2 млн евро.
Напомним:
- В России сотрудница магазина для взрослых отбилась от грабителя с помощью секс-игрушки. Испуганный злоумышленник покинул торговый зал.
- А американец угнал у дилеров новую BMW и поехал на ней грабить банк, чтобы потом выкупить.
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