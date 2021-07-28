Вооруженный и на электросамокате: в Париже неизвестный ограбил ювелирный магазин на 2 млн евро

Вооруженный и на электросамокате: в Париже неизвестный ограбил ювелирный магазин на 2 млн евро

Судебная полиция столицы Франции начала расследование по факту ограбления.

Полиция Парижа разыскивает преступника, который накануне ограбил ювелирный магазин Chaumet. Стоимость похищенных драгоценностей составляет 2 млн евро.

Об этом сообщает leParisien.

Согласно данным следствия, мужчина, вооруженный пистолетом, подъехал на электросамокате к ювелирному магазин Chaumet около 17:10 по местному времени. Ворвавшись в помещение и угрожая оружием, преступник забрал драгоценности и бесследно скрылся.

Общая сумма похищенных драгоценностей составляет около 2 млн евро.

Напомним:

В России сотрудница магазина для взрослых отбилась от грабителя с помощью секс-игрушки. Испуганный злоумышленник покинул торговый зал.

А американец угнал у дилеров новую BMW и поехал на ней грабить банк, чтобы потом выкупить.

[media type="video" id="387419173"

Новости Украины: в Виннице нагло ограбили несколько кредитных союзов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку