Вооруженный конфликт в ДР Конго длиной 30 лет: к битве присоединяются кенийские войска

Восточная ДР Конго наделена необычайными природными богатствами. Полезные ископаемые сыграли ключевую роль в вооруженном конфликте, разразившемся там более 30 лет назад.
В Демократической Республике Конго возобновились боевые действия между войсками страны и повстанцами M23 в одном из самых продолжительных конфликтов в мире. Теперь к битве присоединились и войска Кении.
Об этом сообщает BBC.
После возобновления боев более 100 тыс. человек покинули свои дома, а десятки погибли. К битве присоединились кенийские силы, чтобы поддержать армию ДР Конго и установить мир в богатой полезными ископаемыми стране, за которую воюют многочисленные вооруженные группы.
Почему вспыхнул конфликт
Конфликт в ДР Конго разразился 30 лет назад. В результате погибли более 6 млн человек, еще 4,5 млн человек вынуждены были покинуть свои дома. Уровень насилия там снова вырос в 2021 году. Силы безопасности страны борются против более чем 100 вооруженных групп на востоке. Это, несмотря на то, что там действует большая миротворческая операция ООН.
В начале конфликта друг друга обвиняют и повстанцы M23, и конголезская армия. Интенсивность эскалации была таковой, что президент ДР Конго Феликс Тшисекеди призвал 3 ноября молодежь страны "организоваться в группы бдительности", чтобы поддержать армию.
Заметим, что противостояние в ДР Конго усугубляет дипломатические отношения страны с Руандой. Конголезцы обвиняют своих соседей в поддержке повстанцев М23 и даже выслали на прошлой неделе посла Руанды. В то же время Руанда отрицает эти обвинения.
Сложившаяся 10 лет назад группа повстанцев M23 утверждает, что защищает интересы этнических тутси, проживающих в ДР Конго, против боевиков хута.
Заметим, что во главе повстанческой армии здесь пришел к власти президент Руанды Пол Кагаме. Армия тутси борется с экстремистами хута, убившими сотни тысяч этнических тутси во время геноцида 1994 года. После того, как войска Кагаме захватили власть в Руанде, многие бежали в ДР Конго, перенеся конфликт вместе с собой через границу.
В попытке смягчить последний кризис лидеры Восточноафриканского сообщества согласились направить силы для подавления боевых действий в ДР Конго лишь спустя несколько месяцев после того, как эта страна присоединилась к региональной группировке.
Сколько войск поедет в ДР Конго
Конкретных цифр о предполагаемом количестве задействованных войск нет. Известно только, что четыре страны – Кения, Уганда, Южный Судан и Бурунди – присылают своих солдат.
Тысяча кенийских военнослужащих присоединятся к своим коллегам из Бурунди, прибывшим в ДР Конго в начале августа для совместной миссии против повстанцев. В то же время неизвестно, развернет ли войска Танзания.
Военные официальные лица отказались раскрыть количество привлеченных солдат по соображениям безопасности и стратегическим причинам.
Бурундийские солдаты сейчас базируются в Луберезе вблизи Букава в Южном Киве. Кенийский контингент будет дислоцирован вблизи Гомы в Северном Киве и будет командовать региональными силами Восточноафриканского сообщества.
Руанда также является членом этого сообщества, но было согласовано, что она не должна участвовать в региональных силах.
Что изменит сила Восточной Африки
Повстанцы M23 захватили несколько городов в восточной Др Конго и завоевали позиции за последние недели. Но это не единственная группа, с которой силы Восточной Африки будут воевать в трех наиболее проблемных провинциях – Северном Киве, Южном Киве и Итуре.
Каждый из разных контингентов будет иметь разные миссии. Кенийские солдаты сосредоточятся на повстанцах в районе Северного Кива, где некоторые их коллеги уже включены в состав сил ООН.
Угандийские войска будут преследовать Объединенные демократические силы, связанные с "Исламским государством" в Северном Киве и Итуре и устроившие нападения в Уганде.
Бурундийские войска будут сосредоточены в Южном Киве, где они будут сражаться с боевиками Табары. Вооруженные силы Южного Судана будут сражаться с остатками Армии сопротивления.
Чем восточноафриканские силы отличаются от миссии ООН
Роль региональных сил Восточной Африки четко определена как нацеливание на вооруженные группы.
ООН имеет миротворческую миссию в ДР Конго с 2000 года и ранее ограничивалась защитой гражданского населения и поддержкой операций конголезской армии. Однако позже ООН одобрила создание боевых сил с мандатом на проведение целенаправленных наступательных операций для усмирения вооруженных групп в регионе. В состав бригады вмешательства входят войска из Южной Африки, Танзании и Малави.
Многие конголезцы резко критикуют миссию ООН, известную как Monusco, обвиняя ее 13 тыс. военных в том, что они не смогли защитить их от повстанцев. Ранее в этом году произошли смертоносные протесты против ООН, и они возобновились в последние дни, когда M23 продвигается вперед.
Аналитики по безопасности говорят, что восточноафриканским силам и Monusco нужно будет тесно координировать свою работу, если они хотят быть эффективными.
Какие интересы Кении в ДР Конго
Кения сыграла немаловажную роль в попытке достичь постоянного мира между ДР Конго и повстанцами.
В июле бывший президент Кении Ухуру Кениатта, сыгравший ключевую роль в присоединении ДР Конго к Восточноафриканскому сообществу в марте, был назначен содействовать переговорам и наблюдать за исполнением мирного соглашения, о котором обе стороны договорились в Найроби.
Аналитики по вопросам обороны и безопасности говорят, что ДР Конго лоббировала преемника Кениатта Уильяма Руто по мирной инициативе и развертыванию региональных сил.
Являясь самой развитой экономикой Восточной Африки, Кения стремится развивать свои деловые связи в регионе через торговлю и инвестиции.
Почему восточная ДР Конго так нестабильна
Восточная ДР Конго наделена необычайными природными богатствами. Полезные ископаемые сыграли ключевую роль в вооруженном конфликте, продолжавшемся там более 30 лет. Многочисленные группы повстанцев финансировали свою оккупацию региона, добывая такие полезные ископаемые, как олово, вольфрам, тантал и золото.
Президент Тшисекеди говорит, что Руанда хочет дестабилизировать регион, чтобы присвоить его полезные ископаемые, но Руанда отрицает какую-либо причастность к беспорядкам в ДР Конго. Однако в 1990-х годах Руанда дважды посылала свои войска к своему гораздо большему соседу, заявляя, что пытается остановить базирующиеся там нападения повстанцев хуту.
Это привело к конфликту, в конце концов привлекшему армии семи африканских государств.
Доклад группы экспертов ООН в 2002 году обнаружил, что преступники, связанные с силами безопасности Уганды, Руанды, Зимбабве и ДР Конго, извлекли выгоду от разработки полезных ископаемых этой страны.
Напомним, в январе этого года украинские миротворцы 18-го вертолетного отряда миссии ООН уничтожили военную базу боевиков в ДР Конго.
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