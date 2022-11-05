Вооруженный конфликт в ДР Конго длиной 30 лет: к битве присоединяются кенийские войска

Восточная ДР Конго наделена необычайными природными богатствами. Полезные ископаемые сыграли ключевую роль в вооруженном конфликте, разразившемся там более 30 лет назад.

В Демократической Республике Конго возобновились боевые действия между войсками страны и повстанцами M23 в одном из самых продолжительных конфликтов в мире. Теперь к битве присоединились и войска Кении.

Об этом сообщает BBC.

После возобновления боев более 100 тыс. человек покинули свои дома, а десятки погибли. К битве присоединились кенийские силы, чтобы поддержать армию ДР Конго и установить мир в богатой полезными ископаемыми стране, за которую воюют многочисленные вооруженные группы.

Почему вспыхнул конфликт

Конфликт в ДР Конго разразился 30 лет назад. В результате погибли более 6 млн человек, еще 4,5 млн человек вынуждены были покинуть свои дома. Уровень насилия там снова вырос в 2021 году. Силы безопасности страны борются против более чем 100 вооруженных групп на востоке. Это, несмотря на то, что там действует большая миротворческая операция ООН.

В начале конфликта друг друга обвиняют и повстанцы M23, и конголезская армия. Интенсивность эскалации была таковой, что президент ДР Конго Феликс Тшисекеди призвал 3 ноября молодежь страны "организоваться в группы бдительности", чтобы поддержать армию.

Заметим, что противостояние в ДР Конго усугубляет дипломатические отношения страны с Руандой. Конголезцы обвиняют своих соседей в поддержке повстанцев М23 и даже выслали на прошлой неделе посла Руанды. В то же время Руанда отрицает эти обвинения.

Сложившаяся 10 лет назад группа повстанцев M23 утверждает, что защищает интересы этнических тутси, проживающих в ДР Конго, против боевиков хута.

Заметим, что во главе повстанческой армии здесь пришел к власти президент Руанды Пол Кагаме. Армия тутси борется с экстремистами хута, убившими сотни тысяч этнических тутси во время геноцида 1994 года. После того, как войска Кагаме захватили власть в Руанде, многие бежали в ДР Конго, перенеся конфликт вместе с собой через границу.

В попытке смягчить последний кризис лидеры Восточноафриканского сообщества согласились направить силы для подавления боевых действий в ДР Конго лишь спустя несколько месяцев после того, как эта страна присоединилась к региональной группировке.

Сколько войск поедет в ДР Конго

Конкретных цифр о предполагаемом количестве задействованных войск нет. Известно только, что четыре страны – Кения, Уганда, Южный Судан и Бурунди – присылают своих солдат.

Тысяча кенийских военнослужащих присоединятся к своим коллегам из Бурунди, прибывшим в ДР Конго в начале августа для совместной миссии против повстанцев. В то же время неизвестно, развернет ли войска Танзания.

Военные официальные лица отказались раскрыть количество привлеченных солдат по соображениям безопасности и стратегическим причинам.

Бурундийские солдаты сейчас базируются в Луберезе вблизи Букава в Южном Киве. Кенийский контингент будет дислоцирован вблизи Гомы в Северном Киве и будет командовать региональными силами Восточноафриканского сообщества.

Руанда также является членом этого сообщества, но было согласовано, что она не должна участвовать в региональных силах.

Что изменит сила Восточной Африки

Повстанцы M23 захватили несколько городов в восточной Др Конго и завоевали позиции за последние недели. Но это не единственная группа, с которой силы Восточной Африки будут воевать в трех наиболее проблемных провинциях – Северном Киве, Южном Киве и Итуре.

Каждый из разных контингентов будет иметь разные миссии. Кенийские солдаты сосредоточятся на повстанцах в районе Северного Кива, где некоторые их коллеги уже включены в состав сил ООН.

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Угандийские войска будут преследовать Объединенные демократические силы, связанные с "Исламским государством" в Северном Киве и Итуре и устроившие нападения в Уганде.

Бурундийские войска будут сосредоточены в Южном Киве, где они будут сражаться с боевиками Табары. Вооруженные силы Южного Судана будут сражаться с остатками Армии сопротивления.

Чем восточноафриканские силы отличаются от миссии ООН

Роль региональных сил Восточной Африки четко определена как нацеливание на вооруженные группы.

ООН имеет миротворческую миссию в ДР Конго с 2000 года и ранее ограничивалась защитой гражданского населения и поддержкой операций конголезской армии. Однако позже ООН одобрила создание боевых сил с мандатом на проведение целенаправленных наступательных операций для усмирения вооруженных групп в регионе. В состав бригады вмешательства входят войска из Южной Африки, Танзании и Малави.

Многие конголезцы резко критикуют миссию ООН, известную как Monusco, обвиняя ее 13 тыс. военных в том, что они не смогли защитить их от повстанцев. Ранее в этом году произошли смертоносные протесты против ООН, и они возобновились в последние дни, когда M23 продвигается вперед.

Аналитики по безопасности говорят, что восточноафриканским силам и Monusco нужно будет тесно координировать свою работу, если они хотят быть эффективными.

Какие интересы Кении в ДР Конго

Кения сыграла немаловажную роль в попытке достичь постоянного мира между ДР Конго и повстанцами.

В июле бывший президент Кении Ухуру Кениатта, сыгравший ключевую роль в присоединении ДР Конго к Восточноафриканскому сообществу в марте, был назначен содействовать переговорам и наблюдать за исполнением мирного соглашения, о котором обе стороны договорились в Найроби.

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Аналитики по вопросам обороны и безопасности говорят, что ДР Конго лоббировала преемника Кениатта Уильяма Руто по мирной инициативе и развертыванию региональных сил.

Являясь самой развитой экономикой Восточной Африки, Кения стремится развивать свои деловые связи в регионе через торговлю и инвестиции.

Почему восточная ДР Конго так нестабильна

Восточная ДР Конго наделена необычайными природными богатствами. Полезные ископаемые сыграли ключевую роль в вооруженном конфликте, продолжавшемся там более 30 лет. Многочисленные группы повстанцев финансировали свою оккупацию региона, добывая такие полезные ископаемые, как олово, вольфрам, тантал и золото.

Президент Тшисекеди говорит, что Руанда хочет дестабилизировать регион, чтобы присвоить его полезные ископаемые, но Руанда отрицает какую-либо причастность к беспорядкам в ДР Конго. Однако в 1990-х годах Руанда дважды посылала свои войска к своему гораздо большему соседу, заявляя, что пытается остановить базирующиеся там нападения повстанцев хуту.

Это привело к конфликту, в конце концов привлекшему армии семи африканских государств.

Доклад группы экспертов ООН в 2002 году обнаружил, что преступники, связанные с силами безопасности Уганды, Руанды, Зимбабве и ДР Конго, извлекли выгоду от разработки полезных ископаемых этой страны.

Напомним, в январе этого года украинские миротворцы 18-го вертолетного отряда миссии ООН уничтожили военную базу боевиков в ДР Конго.

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