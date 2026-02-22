Вооруженный мужчина пытался проникнуть в резеденцию Трампа: его застрелили на месте

Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. / © Фото из открытых источников

В США вооруженный мужчина был застрелен после попытки проникновения на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в воскресенье около 01:30 по местному времени. По данным правоохранителей, мужчина в возрасте 20 лет совершил несанкционированное проникновение на охраняемую территорию поместья.

Мужчину заметили у северных ворот. По предварительной информации, он имел с собой ружье и канистру с горючим.

На место прибыли сотрудники полиции и заместитель шерифа округа Палм-Бич. Во время контакта с подозреваемым он был смертельно ранен.

Трампа в данный момент в резиденции не было.

Напомним, в среду, 4 февраля, в США был оглашен приговор 60-летнему Райану Рауту, которого присяжные признали виновным в попытке покушения на президента Дональда Трампа на его поле для гольфа во Флориде в сентябре 2024 года.