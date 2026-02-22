- Дата публикации
Вооруженный мужчина пытался проникнуть в резеденцию Трампа: его застрелили на месте
В США произошла попытка проникновения в резиденцию Дональда Трампа. Вооруженный мужчина был ликвидирован во время задержания.
В США вооруженный мужчина был застрелен после попытки проникновения на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.
Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел в воскресенье около 01:30 по местному времени. По данным правоохранителей, мужчина в возрасте 20 лет совершил несанкционированное проникновение на охраняемую территорию поместья.
Мужчину заметили у северных ворот. По предварительной информации, он имел с собой ружье и канистру с горючим.
На место прибыли сотрудники полиции и заместитель шерифа округа Палм-Бич. Во время контакта с подозреваемым он был смертельно ранен.
Трампа в данный момент в резиденции не было.
Напомним, в среду, 4 февраля, в США был оглашен приговор 60-летнему Райану Рауту, которого присяжные признали виновным в попытке покушения на президента Дональда Трампа на его поле для гольфа во Флориде в сентябре 2024 года.