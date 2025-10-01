Вооруженный ракетами Tomahawk эсминец США появился в Балтийском море

Ракетный эсминец ВМС США USS Bulkeley / © Associated Press

Ракетный эсминец ВМС США USS Bulkeley начал патрулировать Балтийское море в рамках миссии НАТО, направленной на защиту критически важной подводной инфраструктуры от диверсий.

Об этом сообщило издание Business Insider.

Ранее к миссии «Балтийский страж», развернутой НАТО в январе 2025 года после серии диверсий в регионе, связанных с Россией, привлекались только европейские корабли. Периодически в воздухе появлялись американские морские патрульные самолеты P-8 Poseidon.

Появление в Балтийском море американского эсминца, вооруженного ракетами Tomahawk, стало первым случаем участия военного корабля США.

Эсминцы класса Arleigh Burke, к которым относится Bulkeley, имеют на вооружении около сотни ракетных труб и могут как наносить удары крылатыми ракетами, так и выполнять противовоздушную оборону.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте подтвердил причастность России к нарушениям воздушного пространства Эстонии и Польши. Альянс выясняет, были ли действия преднамеренными.

Альянс может впервые изменить правила применения силы на восточной границе, переходя от сопровождения к сбиванию российских самолетов.