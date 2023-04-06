Вооруженный топором мужчина напал на детский сад: есть погибшие

На юге Бразилии мужчина с топором напал на детский сад. Нападающий убил четырех детей и ранил еще четверых.

О случае сообщает CNN.

Местная полиция задержала 25-летнего нападающего. По данным правоохранителей, мужчина перепрыгнул через забор и попал на детскую площадку.

"В защиту детей выбежали учителя, после чего нападавший скрылся, а впоследствии сам сдался полиции", – пишет издание.

О мотивах злоумышленника не сообщается.

Напомним, на северо-востоке Таиланда вооруженный мужчина (с пистолетом и ножом) совершил нападение на детский сад. По меньшей мере, 30 человек, в том числе 23 ребенка, погибли.

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