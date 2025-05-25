"Вооружить Украину до зубов": в США сделали заявление после массированного удара РФ по Украине

Член Палаты представителей сделал заявление после массированного удара РФ по Украине / © pixabay.com

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Член Палаты представителей, республиканец Дон Бэйкон после масштабных ударов России по Украине завил о «времени для честности», вооружении Украины «до зубов», а также максимальных санкций против России, ведь мирные переговоры не оказывают никакого влияния на президента РФ Владимира Путина.

Об этом Бейкон написал в соцсети Х.

Бейкон отреагировал на данные о количестве использованных Россией дронов и ракет для ударов по Украине ночью 24 и 25 мая.

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«Настало время для честности. Мирные переговоры не оказывают никакого влияния на Путина», — заявил Бейкон.

Он с уверенностью отметил, что Кремль не прекратит агрессию, ведь его глава Владимир Путин преследует цель покорить Украину.

«Его (Путина — ред.) цель — доминировать над Украиной, и он не остановится, пока не поймет, что не может победить», — подчеркнул конгрессмен.

Дон Бэйкон призвал США и союзников к решительным действиям.

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«США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских активов за рубежом», — заявил он.

Что известно о республиканце Доне Бэйконе

Американский бригадный генерал ВВС США в отставке, представитель 2-го избирательного округа штата Небраска в Палате представителей Дон Бэйкон является одним из самых последовательных сторонников Украины среди американских законодателей.

Ранее он опубликовал статью в The New York Times, где отметил, что Владимир Путин отвергает соглашение о полном прекращении огня в надежде, что США подвергнутся его требованиям о полном прекращении военной и разведывательной помощи Украине.

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