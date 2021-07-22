Вопреки запрету ЕСПЧ: Россия выдала Беларуси чемпиона мира по тайскому боксу

В Беларуси Алексея Кудина обвиняют в сопротивлении милиционеру на одной из акций в августе 2020 года.

Россия выдала Беларуси чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина.

Об этом рассказала сотрудничающая с фондом "Гражданское содействие" Мария Красикова, сообщает "Интерфакс".

"У меня нет подтвержденной информации, но, по моим данным, Кудина действительно выдали Беларуси, несмотря на решение ЕСПЧ", — сказала Красикова.

По ее словам, Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина. Если информация о выдаче Кудина подтвердится, защита спортсмена расценит это как "похищение".

Белорусский Фонд спортивной солидарности в своем Telegram-канале сообщает, что Кудин находится в СИЗО № 1 Минска.

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Напомним, что в Беларуси Кудина обвиняют в сопротивлении милиционеру на одной из акций в августе 2020 года. За это спортсмену грозит 5 лет тюрьмы. Защита Кудина утверждает, что при задержании его "жестоко избили".

Алексея Кудина задержали в Москве в январе 2021 года по запросу Минска. 21 июля ЕСПЧ постановил, что его нельзя экстрадировать в Беларусь из-за угрозы преследования. Но на следующий день бойца тайно вывезли из России в Минск.

Кудину 36 лет. Он — чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Беларуси и победитель открытого чемпионата России по ММА.

Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали.

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