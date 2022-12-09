Вопреки запрету ООН: в Литве снесли крупнейший мемориал советским воинам (фото)

В столице Литвы – Вильнюсе – демонтировали крупнейший в стране мемориал советским воинам, расположенный на Антакальском кладбище.

Об этом сообщает местное новостное агентство LRT.

Мэр города Ремигиус Шимашюс подчеркнул, что весь процесс осуществлялся по западным стандартам.

Работы длились несколько недель.

Власти Литвы планировали демонтаж еще до 1 ноября этого года. Однако Комитет по правам человека ООН заявил, что возьмет мемориал под свою временную защиту и призвал городские власти воздержаться от сноса. Причиной такого решения международной организации стало обращение нескольких граждан Литвы, идентифицирующих себя как этнические россияне. По их мнению, это нарушает права национальных меньшинств в стране.

Фото: Associated Press

После этого министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская сказала, что Литва будет оспаривать решение ООН, поскольку организация, по ее словам, была введена в заблуждение. Мэр Вильнюса также отметил, что снос памятника начнется в ноябре, несмотря на рекомендации комитета.

Напомним, ранее в Вильнюсе решили переименовать улицу, где расположено посольство России. Ее назовут "улицей Героев Украины".

А в Финляндии 4 октября снесли последнюю статую советского лидера Владимира Ленина. В городе Котка, где стоял бюст, собрались десятки людей, чтобы увидеть демонтаж своими глазами.

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