"Вопрос рассматривается": в Польше обсуждают возможность сбития ракет РФ

Спикер МИД Польши отметил, что специалисты по международному праву должны дать свою оценку по поводу того, какие правовые последствия может нести этот шаг.

В Польше с технической и юридической точек зрения рассматривают вопросы привлечения систем ПВО страны к сбитию российских ракет вблизи границ страны, но никаких решений по этому поводу не принято.

Об этом сказал спикер МИД Польши Павел Вронский, сообщает "Укринформ".

Во время обсуждения заявления президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Дмитрия Кулебы о возможности задействования польской ПВО в сбыт российских ракет над территорией Украины, он сказал, что этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по этому делу нет.

Он также отметил, что украинская сторона обращалась в Польшу с такой инициативой и отметил, что разговоры на этот счет в Польше возникли после того, как российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд. По его словам, разговоры ведутся вокруг того, могли бы польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины и какими могли бы быть юридические последствия такого шага.

Представитель МИД Польши отметил, что специалисты по международному праву должны проанализировать правовые последствия может нести этот шаг, ведь речь идет о ракетах, имеющих боевую часть в сотни килограммов, и при падении они могут нанести значительный ущерб на земле. Более того, технические специалисты должны дать свою оценку и прийти к согласию относительно того, при каких условиях можно сбивать эти ракеты.

В то же время представитель МИД Польши подчеркнул, что речь не идет о физическом переносе элементов польской системы ПВО в Украину.

“Об этом вообще нет никакой дискуссии в Польше. Нет такой возможности, чтобы польская система ПВО была за границей страны”, — подчеркнул Вронский.

Напомним, в Польше была создана комиссия по расследованию влияния России на страну. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что РФ причастна к незаконной переправке тысячи мигрантов из Африки в ЕС.

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