"Вопрос только во времени": Огрызко о ядерных угрозах Москвы и войсках НАТО в Украине

Владимир Путин и Дмитрий Медведев продолжают шантажировать мир применения ядерного оружия. После очередных угроз со стороны Кремля президент Франции Эммануэль Макрон начал говорить о возможном направлении войск НАТО в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел в 2007-2009 годах Владимир Огрызко в интервью LIGA.net.

"Это был очередной "пас" западным странам. Макрон принял это и начал говорить об ответных войсках НАТО в Украине", — сказал Огрызко.

Мешает историческая память о Второй мировой войне

В то же время исключать возможность размещения войск НАТО в Украине не стоит. Как отметил Огрызко, ранее позиция Германии по поставкам вооружения уже изменилась. Вероятно, так может произойти и с войсками, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически отрицает возможность отправления военных в Украину. По словам дипломата, все из-за исторической памяти о Второй мировой войне.

"Для них переступить из-за того, что немцы снова воюют – это даже не Эверест, это еще выше. Так что сама идея о немецких военных в Украине пока является непреодолимым барьером, но так будет не всегда. Вопрос только во времени", – резюмировал экс-министр.

Напомним, Макрон хочет разоблачить ультраправых в их приверженности РФ.

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