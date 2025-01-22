Вопрос "выживания": Туск призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону

Туск подчеркнул необходимость построения более сильной обороны, в том числе на восточной границе ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что Европейский Союз должен увеличить расходы на оборону, чтобы обеспечить свое выживание в условиях глобальной неопределенности.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

"Если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена. Нет альтернативы - Европа должна начать защищаться, а потому она должна начать тратить европейские деньги на оборону", — отметил Туск на сессии Европейского парламента в Страсбурге.

В то же время президент США Дональд Трамп, вступивший в должность на этой неделе, заявил, что ожидает, чтобы каждая страна НАТО тратила не менее 5% своего объема экономики на военные нужды - это вдвое больше, чем текущий контрольный показатель в 2%.

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Туск призвал Европейский Союз быть гибким, креативным и решительным "радикально" увеличить военные расходы и защитить себя от "потенциальных ракетных угроз". Он подчеркнул необходимость построения более сильной обороны, в частности на восточной границе ЕС.

Страны Европейского Союза, в частности Германия, пока отвергают идею общего долга для финансирования оборонных расходов, даже несмотря на растущее давление.

"В эти времена экзистенциальной опасности мы не должны ограничивать нашу оборону в соответствии с нашими финансами. Это наоборот: нам нужно мобилизовать наши финансы, чтобы соответствовать нашим потребностям в сфере обороны", — отметил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс.

Параллельно Кая Каллас, главный дипломат ЕС, отметила, что после подготовки стратегических документов и дорожных карт «пришло время перейти к большему количеству ракет, танков и корабли».

В Страсбурге Дональд Туск заявил, что крупнейший торговый блок мира с почти 450 миллионами людей переживает "дезориентацию" и "кризис духа", в частности из-за возвращения Дональда Трампа на пост президента, что ставит под сомнение участие США в укреплении безопасности континента.

"Не спрашивайте, что Америка может сделать для Европы и ее безопасности - спрашивайте, что мы сами можем сделать для нее. Европа была, есть и всегда будет великой", — перефразировал Туск бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди и Трампа.

Напомним, Туск ранее заявил, что Россия планировала воздушный террор против авиалиний по всему миру.

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