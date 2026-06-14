"Вопрос закрыт": в КНДР отказались обсуждать отказ от ядерного оружия

Северная Корея заявила, что вопрос ее денуклеаризации окончательно закрыт / © Associated Press

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Северная Корея не намерена отказываться от ядерного оружия и считает вопрос о денуклеаризации окончательно закрытым.

Об этом сообщает Reuters.

В МИД КНДР подчеркнули, что наращивание ядерного потенциала является «законным процессом», направленным на «защиту суверенитета и безопасности» государства. Также в ведомстве отметили, что будут продолжать принимать военно-технические меры в ответ на действия своих оппонентов.

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В заявлении утверждается, что статус Северной Кореи как ядерного государства неизменен. В то время как дальнейшее укрепление ядерных сил, по мнению Пхеньяна, должно обеспечить стабильность и мир в регионе.

Напомним, США и Южная Корея реагируют на наращивание ядерного арсенала Северной Кореи расширенными совместными военными учениями и временным развертыванием американских бомбардировщиков дальнего радиуса действия и подводной лодки с ядерным вооружением. Северная Корея называет такие шаги серьезными провокациями, заставляющими ее еще больше усиливать свою ядерную программу.

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