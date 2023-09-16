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Вопрос закарпатских венгров: Венгрия признала, что блокировала вступление Украины в ЕС и НАТО

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Время на прочтение
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Вопрос закарпатских венгров: Венгрия признала, что блокировала вступление Украины в ЕС и НАТО

Парламент Венгрии / Фото: Getty Images

Правительство Виктора Орбана неоднократно проявляло свою приверженность Москве.

В Министерстве иностранных дел Венгрии подтвердили, что Будапешт блокировал вступление Украины в ЕС и НАТО из-за вопросов закарпатских венгров.

Об этом заявил секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Левент Мадяр.

Он признал, что из-за вопросов закарпатских венгров Будапешт "блокировал вступление Украины в ЕС и НАТО и ее сближение с ними", и без урегулирования его беспокойства "ничего не изменится".

По его словам, кроме венгров в Закарпатье стороны обсудили ситуацию с украинскими беженцами в Венгрии. В частности, речь шла о обучении украинских детей в венгерских школах и финансировании стипендиальной программы для украинских студентов.

Отметим, в декабре 2023 года, когда страны ЕС должны решить, позволить ли Украине начать переговоры о вступлении, Венгрия будет для Киева "крепким орешком". Правительство Виктора Орбана, неоднократно проявлявшее свое расположение к Москве, будет апеллировать к дискуссиям по поводу отношения к этническим венграм в Украине.

Накануне Венгрия угрожает остановить расширение НАТО во время войны. Причиной стало 10-минутное шведское видео, которое ей не нравится.

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Дата публикации
Просмотры
851
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