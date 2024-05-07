Вора отправили за решетку за кражу церковной реликвии: о ее ценности он узнал позже из газет

Преступник пытался продать крест Папы Римского, но не согласился на мизерную цену.

Суд немецкого города Траунштайн в Баварии приговорил к 2,5 годам тюремного заключения 53-летнего мужчину. Подсудимый признался, что в июне 2023 года он украл нагрудный крест покойного Папы Римского Бенедикта XVI, хранившийся в городской церкви Святого Освальда.

Об этом пишет Ad Hoc News.

Сообщается, что на момент совершения преступления, мужчина даже не представлял себе ценности похищенного предмета. Его привлек внешний вид креста, выставленного в стеклянной витрине. Реликвия находилась там с тех пор, как Папа Бенедикт подарил ее родному приходу в Траунштайне в 2020 году.

По данным правоохранительных органов, подсудимый имеет богатую криминальную биографию и неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления на территории нескольких европейских государств, начиная с 1990 года.

В сентябре прошлого года вор сам явился в полицию в Чехии и признался в краже креста из церкви в Траунштайне, так как боялся, что его жизни угрожает опасность.

"Из газетных сообщений он узнал, что это наперсный крест Папы Римского. Он боялся, что другие могут его украсть. Поэтому он отдал его другу, чтобы тот сохранил его", – заявил адвокат подсудимого Михаэль Фогель.

В октябре сдавшегося преступника передали властям Германии, которые предъявили ему обвинение в краже с отягчающими обстоятельствами и повреждении имущества.

По словам адвоката, сразу после совершения кражи его клиент попытался продать похищенный крест.

"Один дилер предложил ему 18 евро, но это было слишком мало", – рассказал Фогель.

Украденный крест Папы Римского, размером 10-15 см, сделан из серебра, покрыт позолотой и инкрустирован несколькими драгоценными камнями. Его номинальная оценочная стоимость составляет около 800 евро. Однако из-за своей исторической и религиозной значимости реликвию могли бы продать примерно за 50 тысяч евро.

На суде прокуратура требовала для обвиняемого три года заключения. Адвокат просил смягчить наказание, учитывая добровольную сдачу властям, и приговорить подсудимого к одному году тюрьмы.

Учитывая уголовное прошлое обвиняемого, судья приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Приговор вступил в силу во вторник, 7 мая.

Сообщается, что украденную реликвию найти так и не удалось.

Напомним, россиянка похитила из церкви мощи Николая Чудотворца, чтобы "молиться дома".

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