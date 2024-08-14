Воронеж оказался под массированной атакой беспилотников: вероятной целью стал аэродром "Балтимор"

В ночь на 14 августа 2024 года российский Воронеж оказался под массированной атакой неизвестных беспилотников.

Взрывы слышались во всех уголках города.

Также сообщается о пожаре на окраине города.

По предварительной информации, объектом атаки беспилотников стал аэродром "Балтимор".

С этого аэродрома взлетают самолеты, которые, по информации мониторинговых каналов, запускают больше управляемых авиабомб по Украине.

В городе началась паника / Фото: из соцсетей

До этого была подобная атака по Липецкому аэродрому, после чего стало гораздо меньше лететь управляемых авиабомб (был уничтожен большой состав вооружения и цех, где эти авиабомбы обслуживали).

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Напомним, что ранее британская разведка назвала эпические последствия удара по составу боеприпасов в Воронежской области РФ.

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