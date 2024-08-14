Воронеж оказался под массированной атакой беспилотников: вероятной целью стал аэродром "Балтимор"

У местного населения – паника.
В ночь на 14 августа 2024 года российский Воронеж оказался под массированной атакой неизвестных беспилотников.
Взрывы слышались во всех уголках города.
Также сообщается о пожаре на окраине города.
По предварительной информации, объектом атаки беспилотников стал аэродром "Балтимор".
С этого аэродрома взлетают самолеты, которые, по информации мониторинговых каналов, запускают больше управляемых авиабомб по Украине.
До этого была подобная атака по Липецкому аэродрому, после чего стало гораздо меньше лететь управляемых авиабомб (был уничтожен большой состав вооружения и цех, где эти авиабомбы обслуживали).
Напомним, что ранее британская разведка назвала эпические последствия удара по составу боеприпасов в Воронежской области РФ.
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