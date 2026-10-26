Воронеж в огне: произошли "прилеты" по важным заводам, атакован мост (фото, видео)

Пожар в Воронеже в результате атаки в ночь на 26 октября / © из соцсетей

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В российском Воронеже в ночь на 26 октября прозвучала серия мощных взрывов вследствие массированной атаки. Под ударом оказались стратегические предприятия, работающие на армию РФ, критический мост и повреждены жилые кварталы города.

Об этом сообщили телеграм-каналы.

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Ночью в Воронеже и области объявляли беспилотную и ракетную опасность. Сообщалось об атаках на ряд важных объектов города.

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В частности, под удар попало крупное нефтехимическое предприятие «Воронежсинтезкаучук», входящее в российскую группу «СИБУР». Завод специализируется на производстве синтетических каучуков, термоэластопластов, бутадиеновых и бутадиен-стирольных каучуков, а также полимерных материалов.

Также атаковано Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО). Предприятие входит в структуру ПАО «Ил» Объединенной авиастроительной корпорации и является одним из ключевых предприятий российской авиационной промышленности.

ВАСО занимается производством авиационной техники и комплектующих. В частности, предприятие участвует в программе производства дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов Ил-96 и производит отдельные компоненты для других типов воздушных судов.

Кроме того, в Воронеже был атакован Северный мост. Это одна из трех основных транспортных артерий города, соединяющая его правый и левый берега.

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© из соцсетей

Вероятно, из-за последствий работы российской ПВО был поврежден жилой комплекс «Урицкий». На улице 45-й Стрелковой Дивизии горели по меньшей мере десять автомобилей.

Также поступали сообщения о попадании в бизнес-центр «Галерея Чижова».

«Двое человек погибли (мужчины 1960 и 1973 годов рождения) и 17 ранены. Значительная часть раненых, в том числе двое тяжело раненых, пострадали в поезде, двигавшемся в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА. Также возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях (без существенных последствий), деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Повреждения фасадов и окон фиксируются почти во всех районах города», — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, силы ПВО якобы сбили над Воронежем более 70 дронов, а всего над агломерацией и несколькими районами области — 113 беспилотников.

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Последствия атаки на Воронеж 26 октября (5 фото) © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей

Дата публикации 08:52, 26.10.26 Количество просмотров 5 Воронеж в огне после атаки 26 октября: последствия сняли на видео

Напомним, 25 октября в российском городе Елец Липецкой области крылатыми ракетами Storm Shadow был атакован завод «Энергия». Предприятие специализируется на производстве батарей и аккумуляторов для ракетных комплексов, авиации и другой военной техники. По данным очевидцев, на территории завода после попадания нескольких ракет было зафиксировано сильное задымление.

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