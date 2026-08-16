Воровали прямо во время праздника: на Сицилии из музея вынесли "Мадонну с младенцем" и еще несколько картин

На Сицилии ограбили музей

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На Сицилии дерзкие грабители украли из Музея Мессины четыре произведения искусства XV века, написанные выдающимся мастером Антонелло да Мессина. Среди похищенного — три фрагмента известного полиптиха Святого Григория, а также двусторонняя икона «Мадонна с младенцем».

Об этом сообщает Finestre sull’Arte.

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Из музея в Италии похитили четыре картины эпохи Возрождения чрезвычайной ценности

Кража произошла 15 августа, вечером. Преступники смогли незаметно проникнуть в галереи, обойдя сигнализацию и защитные системы здания, после чего скрылись с четырьмя картинами.

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Администрация заведения сразу известила об инциденте региональные власти и правоохранительные органы. Следователи вместе с судебно-медицинскими экспертами уже работают на месте: выясняют, как злоумышленники взломали защиту, сколько времени потратили на операцию и куда направились с похищенным. Масштаб и точность действий свидетельствуют о том, что ограбление было досконально спланировано заранее.

Украденные полотна имели особое значение для региона, ведь оставались последними работами художника, которые хранились непосредственно в его родной Мессине.

Кстати, последнее полотно, двусторонняя икона «Мадонна с младенцем», в 2003 году ушло с молотка на аукционе Christie’s за более чем 300 тысяч долларов.

Министр культуры Италии Алессандро Джули выразил глубокое возмущение событием, отметив особый статус утраченных полотен:

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«Разочарование и сожаление. Чрезвычайная ценность для нашего культурного наследия».

Мэр города Мессина Федерико Базиле назвал преступление особым цинизмом, ведь ограбление произошло прямо во время традиционных городских торжеств в честь Девы Марии.

«Мы надеемся, что виновные будут установлены, а наши произведения искусства — возвращены домой. Мессина не позволит украсть свою историю», — отметил Федерико Базиле.

Антонелло да Мессина, Полиптих Святого Григория: «Мадонна с младенцем» (1473; 170×203 см; Мессина, Региональный музей Аккашина)

Антонелло да Мессина, двусторонняя панель, лицевая сторона: Мадонна с младенцем и святым-францисканцем (1465–1470; темпера на доске, 16 × 11,9 см; Мессина, Региональный музей Аккашина)

Антонелло да Мессина, Двусторонняя панель, обратная сторона, Христос в благочестии (1465–1470; темпера на панели, 16×11,9 см; Мессина, Региональный музей Аккашина)

Вызывающая кража произошла всего через несколько месяцев после того, как Италия приобрела другую шедевральную работу Антонелло да Мессина — «Ecce Homo». Ее удалось купить на аукционе в Нью-Йорке почти за 15 миллионов долларов.

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В воскресенье, 16 августа, музей полностью закрыли для посетителей для проведения необходимых следственных действий. Главная задача оперативников — выследить преступников и не допустить вывоз беспрецедентных культурных ценностей за пределы региона.

Как украли туфли за 28 млн долларов из «Волшебника страны Оз»

Напомним, красные рубиновые туфельки Дороти из культового фильма «Волшебник страны Оз» (1939) являются одной из самых известных кинореликвий в мире. Их создал главный художник из костюмов Metro-Goldwyn-Mayer Гилберт Адриан, украсив каждую туфлю примерно 2300 блестками и стеклянными камнями.

До настоящего времени сохранилось только пять оригинальных пар. Одну из них в 1970 году спрятал костюмер Кент Уорнер и впоследствии продал коллекционеру Майклу Шоу, который передал реликвию музею Джуди Гарленд в городе Гранд-Рапидс.

В августе 2005 года туфельки похитили из музея, оставив на месте только одну отпавшую блестку. Дело оставалось нераскрытым более десяти лет, пока в 2017 году через таинственного посредника и расследование ФБР реликвию удалось вернуть.

Подлинность туфель подтвердила экспертиза уникальных блесток из желатина и нитроцеллюлозы. Похитителем оказался местный житель Терри Джон Мартин, который думал, что на обуви настоящие рубины, а узнав, что это стекло, избавился от них.

В начале 2024 года тяжелобольного Мартина приговорили к одному году условно с обязательством выплатить компенсацию музею. В том же году найденные рубиновые туфельки были выставлены на аукционе Heritage Auctions, где их приобрел анонимный покупатель за рекордные 32,5 миллиона долларов с учетом всех сборов.

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