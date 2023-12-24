Воровство дорожного знака с беспилотниками Бэнкси в Лондоне: чем заменили творение художника

Дорожный знак с беспилотниками уличного художника Бенкси был срезан вскоре после того, как он выложил снимок своей новой работы в Instagram, заменили новым знаком, но уже без БпЛА. Также известно о задержании второго подозреваемого в воровстве.

Об этом говорится в DW со ссылкой на сообщения правоохранителей.

Чтобы не подвергать участников дорожному движению, был установлен новый знак STOP, но уже без изображения беспилотников.

24 декабря стало известно, что полиция Лондона задержала второго подозреваемого после угона дорожного знака с новой работой английского уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси.

Мужчину подозревают в краже и порче имущества, добавили в полиции, не уточнив, где произошло задержание.

Первый подозреваемый был взят под стражу накануне. Однако позже молодого человека выпустили под залог до середины марта.

Now you see it, now you don't: Banksy stop sign taken from London street soon after it appears https://t.co/XDXhuAkxW4 — Zaheer (@ZaheerManda) December 22, 2023

Добавим, что анонимный уличный художник, благодаря своим провокационным, креативным и контроверсионным творениям Бенкси нарисовал свою работу на дорожном знаке STOP в Лондоне. На нем он изобразил три беспилотника. Однако сразу после того, как художник в своих соцсетях подтвердил авторство и указал адрес, где размещено произведение, его украли. Свидетелями стали лондонцы, специально приехавшие, чтобы посмотреть на новую работу Бэнкси.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.