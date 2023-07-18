Ворвалась в храм и вырвала микрофон у священника: в Польше женщина сорвала службу из-за замечаний к верующим

Местные полагают, что службу сорвала туристка.
В Польше во время службы нетрезвая женщина ворвалась в храм. Она толкнула прихожанина и вырвала микрофон у священника из-за замечания к верующим.
Об этом пишет wprost.pl.
Необычный инцидент произошел во время мессы в познанском Кекше. Пьяная девушка ворвалась в храм и устроила схватку. Агрессивная женщина якобы толкнула прихожанина и принялась говорить в микрофон, который вырвала у священника.
Скандальный инцидент произошел в воскресенье 16 июля в костеле на жилом массиве в Познани. Женщина ворвалась в храм во время мессы. Виновница беспорядков сорвала литургию, а также была шумной и агрессивной.
"Она ворвалась в храм и толкнула прихожанина с подносом. Пожилого мужчину сбили с ног. Он был очень обеспокоен всей этой ситуацией. Никакого уважения к пожилому человеку. Пани бросила его поднос", — рассказала очевидица.
Она добавила, что после инцидента его осмотрел местный кардиолог.
Затем неизвестная подошла к священнику, вырвала у него микрофон и стала обращаться к собравшимся.
"Женщина вырвала микрофон у священника, чтобы автомобили, которые блокируют ее машину, стоящую на частной церковной стоянке, отъехали. На парковке висит знак, что она зарезервирована для верующих", — сообщила свидетельница инцидента.
О случае было сообщено полиции, но правоохранители пока не смогли установить личность разыскиваемой женщины. Жители предполагают, что она могла быть туристкой, приехавшей на озеро в этом районе.
В полиции добавили, что они планируют допросить священника и прихожанина.
Напомним, в Польше туристам, которые решили прокатиться по стране на такси, грозит лишение свободы.
Читайте также:
- В Польше самолет упал на здание, в котором люди скрывались от грозы: 5 погибших, много раненых (фото)
- Убийство из-за любви: в Польше в центре города расстреляли блогера на глазах его невесты
- В Польше 22-летняя девушка намеренно сбила своего возлюбленного: он скончался