Ворвалась в храм и вырвала микрофон у священника: в Польше женщина сорвала службу из-за замечаний к верующим

В Польше во время службы нетрезвая женщина ворвалась в храм. Она толкнула прихожанина и вырвала микрофон у священника из-за замечания к верующим.

Об этом пишет wprost.pl.

Необычный инцидент произошел во время мессы в познанском Кекше. Пьяная девушка ворвалась в храм и устроила схватку. Агрессивная женщина якобы толкнула прихожанина и принялась говорить в микрофон, который вырвала у священника.

Скандальный инцидент произошел в воскресенье 16 июля в костеле на жилом массиве в Познани. Женщина ворвалась в храм во время мессы. Виновница беспорядков сорвала литургию, а также была шумной и агрессивной.

"Она ворвалась в храм и толкнула прихожанина с подносом. Пожилого мужчину сбили с ног. Он был очень обеспокоен всей этой ситуацией. Никакого уважения к пожилому человеку. Пани бросила его поднос", — рассказала очевидица.

Она добавила, что после инцидента его осмотрел местный кардиолог.

Затем неизвестная подошла к священнику, вырвала у него микрофон и стала обращаться к собравшимся.

"Женщина вырвала микрофон у священника, чтобы автомобили, которые блокируют ее машину, стоящую на частной церковной стоянке, отъехали. На парковке висит знак, что она зарезервирована для верующих", — сообщила свидетельница инцидента.

О случае было сообщено полиции, но правоохранители пока не смогли установить личность разыскиваемой женщины. Жители предполагают, что она могла быть туристкой, приехавшей на озеро в этом районе.

В полиции добавили, что они планируют допросить священника и прихожанина.

Напомним, в Польше туристам, которые решили прокатиться по стране на такси, грозит лишение свободы.

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