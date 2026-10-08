Ворвался в школу с ножами: 15-летний ученик устроил резню, погибла уборщица

Полиция. / © Associated Press

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Утром 8 октября в Польше близ Вишкова в Мазовецком воеводстве бывший ученик напал на работников начальной школы имени Иоанна Павла II и ранил трех человек.

Об этом сообщают RMF24 и Polsat News.

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По словам спикера мазовецкой полиции Катажины Кухарской, в заведение зашел 15-летний подросток и травмировал трех человек — это учительница, директор школы и работница, которая отвечала за хозяйственные дела.

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Директору удалось обезвредить нападающего. Впрочем, он держал травмы и находится в больнице. В медучреждении также травмирована учительница. Впрочем, спасти 37-летнюю уборщицу не удалось. Она получила ранение ножом в шею.

Представитель министра внутренних дел Каролина Галецкая сообщила, что подросток имел при себе у него три ножа.

Нападающего задержала полиция. Обстоятельства нападения выясняют правоохранители. Представительница Остроленской районной прокуратуры Эльжбета Эдита Лукасевич сообщила, что его делом будет заниматься Отдел по делам семьи и несовершеннолетних Районного суда в Вышкуве. Лицо, достигшее 15-летнего возраста, может нести ответственность за свои действия как взрослое. Однако окончательное решение будет приниматься судом.

Приступы в школах Польши — что известно

Премьер-министр Дональд Туск срочно вызвал совещание с участием министров и начальника полиции. Решение связано с серией нападений, произошедших в школах в последние дни.

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4 октября в школе в Польше также произошла резня. В Комплексе профессиональных школ №4 в Остроленке один из учеников напал на других лиц с ножом. Известно о девяти пострадавших. Травмы получили также два учителя.

На днях полицейские в Серпце задержали 17-летнего парня, угрожавшего нападением на школу. Министр внутренних дел Марцин Кервинский пояснил, что у 17-летнего юноши «были найдены два ножа, специально упакованные для совершения такого нападения».

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