- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 605
- Время на прочтение
- 2 мин
Ворвался в школу с ножами: 15-летний ученик устроил резню, погибла уборщица
Бывший ученик устроил резню в школе.
Утром 8 октября в Польше близ Вишкова в Мазовецком воеводстве бывший ученик напал на работников начальной школы имени Иоанна Павла II и ранил трех человек.
Об этом сообщают RMF24 и Polsat News.
По словам спикера мазовецкой полиции Катажины Кухарской, в заведение зашел 15-летний подросток и травмировал трех человек — это учительница, директор школы и работница, которая отвечала за хозяйственные дела.
Директору удалось обезвредить нападающего. Впрочем, он держал травмы и находится в больнице. В медучреждении также травмирована учительница. Впрочем, спасти 37-летнюю уборщицу не удалось. Она получила ранение ножом в шею.
Представитель министра внутренних дел Каролина Галецкая сообщила, что подросток имел при себе у него три ножа.
Нападающего задержала полиция. Обстоятельства нападения выясняют правоохранители. Представительница Остроленской районной прокуратуры Эльжбета Эдита Лукасевич сообщила, что его делом будет заниматься Отдел по делам семьи и несовершеннолетних Районного суда в Вышкуве. Лицо, достигшее 15-летнего возраста, может нести ответственность за свои действия как взрослое. Однако окончательное решение будет приниматься судом.
Приступы в школах Польши — что известно
Премьер-министр Дональд Туск срочно вызвал совещание с участием министров и начальника полиции. Решение связано с серией нападений, произошедших в школах в последние дни.
4 октября в школе в Польше также произошла резня. В Комплексе профессиональных школ №4 в Остроленке один из учеников напал на других лиц с ножом. Известно о девяти пострадавших. Травмы получили также два учителя.
На днях полицейские в Серпце задержали 17-летнего парня, угрожавшего нападением на школу. Министр внутренних дел Марцин Кервинский пояснил, что у 17-летнего юноши «были найдены два ножа, специально упакованные для совершения такого нападения».