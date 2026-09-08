Воры сняли с рам картины стоимостью в миллионы: чем закончилось дерзкое ограбление во Франции

Картины Огюста Ренуара / © Associated Press

Реклама

Во Франции ограбили музей Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер, недалеко от Ниццы. Двое неизвестных проникли в здание ранним утром и похитили как минимум четыре картины французского импрессиониста. Стоимость трёх из них искусствоведы оценивают как минимум в 600 миллионов гривен.

Об этом сообщило издание Mirror.

Реклама

Ограбление произошло во вторник, 8 сентября, ранним утром. В 05:48 в музее сработала сигнализация. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух человек в капюшонах, проникших в здание.

Реклама

По информации источника издания, грабители сняли полотна с рам, чтобы их было легче вынести из музея. Однако забрать все произведения искусства им не удалось. Во время побега две картины остались в садах музея. Одной из них был «Портрет мадам Стивен Пишон», написанный Ренуаром в 1895 году. Название второго оставленного полотна пока неизвестно.

Портрет мадам Стивен Пишон. Фото: Maltaper/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мэр Кань-сюр-Мера Брайан Массон рассказал, что городские камеры также зафиксировали двух человек, которые скрывались с места происшествия. По его словам, от одного из похищенных произведений они избавились прямо во время побега.

Злоумышленники, как сообщил мэр, убежали в сады, услышав полицейские сирены. Правоохранители прибыли к музею в 05:53 — примерно через пять минут после срабатывания сигнализации.

После ограбления полиция оцепила поврежденный участок забора вокруг музея. Подозреваемые в настоящее время разыскиваются, расследование продолжается.

Реклама

По данным французских СМИ, среди похищенных работ была «Коко Лизан — Коко, читающий». Ренуар завершил этот портрет своего маленького сына в 1905 году.

Коко Лизан — Коко читает. Фото: Maltaper/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Также сообщается о похищении картины «Мадам Колонна Романо», датированной 1910 годом, и «Молодой женщины у колодца» 1886 года.

Мадам Колонна Романо. Фото: Maltaper/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В целом речь идет как минимум о четырёх картинах. При этом в сообщении не уточняется, какие именно полотна преступникам удалось унести с собой, а какие остались на территории музея.

Брайан Массон заявил, что правоохранительные органы ведут активный розыск лиц, причастных к ограблению.

Реклама

«Нападение на Музей Ренуара — это нападение на часть истории и наследия Кань-сюр-Мера. Эти события носят особенно серьезный характер», — подчеркнул мэр.

По его словам, этот инцидент также продемонстрировал необходимость усилить охрану местных музеев и произведений искусства. Массон заверил, что власти намерены выделить необходимые ресурсы для защиты культурного наследия города.

Что известно о Ренуаре

Музей Ренуара открыли в 1960 году в поместье Ле-Колетт в Кань-сюр-Мер, где художник провёл последние годы своей жизни.

Ренуар переехал туда в 1908 году. Именно эта усадьба изображена на его картине «Ферма в Ле-Колетт», которую художник завершил в 1915 году. Это произведение также входит в коллекцию музея.

Помимо картин, в музее хранятся личные вещи художника, в частности его мебель, мольберт и инвалидное кресло.

Полное имя художника — Пьер-Огюст Ренуар. Он родился в 1841 году в Лиможе, а позже его семья переехала в Париж. Ренуар стал одним из самых известных представителей импрессионизма, а его работы сегодня хранятся в музеях и частных коллекциях в разных странах мира.

Отдельные картины художника продавались на аукционах за миллионы фунтов. В частности, картина «В розах» 2003 года была продана на аукционе Sotheby’s за 17 миллионов фунтов стерлингов, а «Две сестры» 2007 года — примерно за 5 миллионов фунтов.

Ренуар скончался в своём поместье в Кань-сюр-Мер в декабре 1919 года. Художнику было 78 лет.

Напомним, ранее в Венском музее прикладного искусства средь бела дня произошла дерзкая кража произведений искусства. 27 августа двое неизвестных мужчин разбили стеклянную витрину и похитили как минимум один ценный экспонат.

Новости партнеров

Новости партнеров