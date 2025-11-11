Восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в столице Индии

Последствия взрыва в столице Индии

Вечером 10 ноября в индийской столице Нью-Дели у станции метро, расположенной рядом с Красным фортом, раздался сильный взрыв автомобиля.

Об этом сообщает издание Times of India.

«Восемь человек погибли до того, как они были доставлены в больницу. Трое получили серьезные ранения, еще один находится в стабильном состоянии», — рассказал медицинский работник местной больницы.

Инцидент произошел около 18:52 по местному времени у ворот № 1 станции метро Chandni Chowk, недалеко от популярной туристической достопримечательности — Красного форта.

Взрыв вызвал мощный пожар, который уничтожил или повредил 22 соседних автомобиля.

На место прибыло около двадцати пожарных машин, а полиция полностью перекрыла район, где обычно много туристов.

«Мы получили информацию о взрыве у станции метро Chandni Chowk. Семь подразделений пожарных немедленно выехали на место и в 19:29 пожар был взят под контроль», — сообщил заместитель главного пожарного офицера.

В настоящее время причины взрыва устанавливаются. На месте работают экстренные службы, антитеррористический отряд и специальное подразделение полиции, проверяющие возможную версию теракта.

