Восемь стран ЕС требуют закрыть Шенгенскую зону для российских военных

Российским военным могут закрыть въезд в Шенгенскую зону / © Reuters

Лидеры восьми европейских стран — Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Швеции — выступили с совместной инициативой закрыть границы Европы для российских военных . Они призывают внести изменения в Визовый кодекс и окончательно запретить въезд в Шенгенскую зону бывшим и действующим военным РФ.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети X.

Угроза внутренней безопасности Европы

Официальное письмо с предложениями уже направили президенту Евросовета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Авторы обращения предлагают не только отказывать российским военным в визах или видах на жительство, но и вводить для них долгосрочные запреты на въезд во все Шенгенское пространство. Детали этого коллективного обращения также публикует United24 Media .

«Мы считаем, что одним из самых серьезных и постоянных рисков является потенциальное перемещение бывших и ныне действующих российских комбатантов в Шенгенскую зону. Любой въезд таких лиц может иметь серьезные последствия для безопасности всех государств-членов», — говорится в сообщении литовского лидера.

Поддержка инициативы и первые шаги

Науседа также призвал другие государства-члены присоединиться к этой инициативе и принять решительные и скоординированные меры. Эта идея уже находит отклик на самом высоком уровне. Как отмечает УНН , глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что инициатива имеет поддержку многих стран и ЕС должен разработать механизм идентификации комбатантов заранее.

Следует отметить, что некоторые государства-подписанты уже действуют на опережение. По данным портала Digit.site36 , Эстония уже официально внесла в базы данных и запретила въезд в Шенгенскую зону более 1300 лицам, участвовавшим в войне против Украины на стороне РФ.

Напомним, в январе Эстония впервые запретила въезд 261 российскому военному , причастному к войне против Украины. Министр обороны Маргус Цахкна заявил, что это лишь начало ограничений для сотен тысяч оккупантов, которым не место в Шенгенской зоне. Он призвал другие страны ЕС последовать этому примеру, чтобы обеспечить безопасность и не допустить военных преступников на европейскую территорию.