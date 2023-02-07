Восемь украинцев попросили об эвакуации из-за разрушительного землетрясения в Турции, — посол

Сегодня, 7 февраля, в посольство Украины в Турции с желанием эвакуироваться из региона Газиантеп обратились восемь украинцев.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь в эфире телемарафона.

"К нам обратились четыре человека, нуждающихся в жилье, и восемь человек, которые хотят эвакуироваться из региона Газиантеп. Сейчас мы работаем над тем, чтобы отправить туда консула и организовать транспорт для их эвакуации в кратчайшие сроки", — сказал Бондарь.

Отметим, по состоянию известно, произошедшее в Турции землетрясение унесло жизни уже более 4,5 тысяч человек. Еще более 26 тысяч получили ранения.

Землетрясение в Турции

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп. Он стал самым мощным в Турции за последние более 80 лет. В частности, из-за землетрясения пострадали 10 городов : Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османия, Адияман, Малатия, Шанлиурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 февраля сообщил, что в 10 провинциях, пострадавших от мощного землетрясения, на 3 месяца будет применено чрезвычайное положение.

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что во время мощного землетрясения в Турции 6 февраля, вероятно, погибли два гражданина Украины,

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