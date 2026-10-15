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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Воскресла" на собственных похоронах: 15-летняя девушка вдруг пришла в себя в гробу (видео)

В Гватемале подростка привезли домой в гробу, но во время панихиды произошло неожиданное.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Похороны

Похороны / © Freepik

В гватемальском поселке Эль-Хокоте 15-летняя Юлейди Искотояк пришла в себя непосредственно во время собственной панихиды. Подросток провела около восьми часов в закрытом гробу, пока родные не заметили ее движение под смотровым стеклом.

Об этом сообщил местный телеканал TV SAC.

История началась с внезапного ухудшения состояния здоровья девушки. Она вспомнила, что перед потерей сознания почувствовала острую боль.

«У меня очень сильно заболело сердце. Появилось чувство тяжести, а дальше я просто потеряла сознание», — рассказала Юлейди.

Отец девушки Авраам, местный пастор, сразу повез дочь в ближайшую клинику. По дороге состояние подростка ухудшилось. Мужчина остановил автомобиль и попытался проверить дыхание и пульс, но ничего не почувствовал. Решив, что дочь скончалась, отец не вызвал медиков и не доехал в больницу. Он развернул автомобиль, приобрел гроб и привез девушку домой.

В доме собрались родственники, соседи и прихожане церкви. Юлейди находилась в закрытом гробу около восьми часов, пока ее мать Лесвия Риос не заметила под смотровым стеклом едва уловимое движение.

Присутствующие открыли крышку и вытащили подростка на воздух. Очнувшись, девушка сразу попросила воды. Суета и шок свидетелей происшествия зафиксировали на видео. Отец и Юлейди считают ее спасение божественным вмешательством.

«Я не могу благодарить Бога достаточно за все, что он сделал в моей жизни», — отметила она.

С медицинской точки зрения история остается загадкой, ведь перед похоронами девушку не осматривал врач и свидетельства о смерти никто не выдавал. Почему она так долго пребывала в сознании с едва заметными признаками жизни — неизвестно. Это могла быть каталепсия или глубокая обморок.

Напомним, 16-летний подросток в Канаде чуть не погиб на скале после того, как спланировал свой маршрут с помощью искусственного интеллекта.

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