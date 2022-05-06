Воскресная встреча лидеров G7, в которой примет участие Зеленский: в Белом доме рассказали о знаке для РФ

Воскресная встреча лидеров G7, в которой примет участие Зеленский: в Белом доме рассказали о знаке для РФ

В воскресенье, 8 мая лидеры G7 соберутся на заседание, к нему присоединится в режиме видеоконференции украинский президент Владимир Зеленский.

В Белом доме отметили, что воскресный звонок лидеров G7 накануне Дня победы России намеренный.

Об этом сообщила спикер Джо Байдена Джен Псаки в пятницу, 6 мая, пишет CNN.

"Я думаю, что ни для кого не следует терять значение того, когда состоится эта встреча G7, то есть за день до Дня победы России, который президент Путин, несомненно, выразил желание отметить этот день. Как день, когда он побеждает над Украиной. Конечно, нет", — сказала Псаки журналистам.

Псаки добавила: "Эта встреча и разговор в воскресенье – это возможность не только показать, насколько единый Запад в противостоянии агрессии и вторжению президента Путина, но и показать, что для единства нужна работа, нужны усилия, нужны кровь, пот и иногда слезы".

Напомним, немецкое правительство анонсировало участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании лидеров G7, которое запланировано на 8 мая. Глава Украины выступит перед руководителями организации в режиме видеоконференции.

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