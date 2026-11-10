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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Восьмая встреча за год: Путин переговорил с Лукашенко в Ново-Огарево — что известно

Переговоры состоялись в резиденции российского главы Ново-Огарево в Подмосковье.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Восьмая встреча за год: Путин переговорил с Лукашенко в Ново-Огарево — что известно

Путин и Лукашенко

Президент России Владимир Путин в преддверии саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Это уже шестая личная встреча Путина и Лукашенко с начала 2026 года и восьмая за последние 12 месяцев.

В ходе встречи Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов в рамках войны России против Украины.

Также президент отметил, что постоянно поддерживает контакт с Лукашенко.

Отметим, саммит ОДКБ состоится на фоне продолжения российской войны против Украины и активизации контактов между Москвой и Минском.

Между тем, по данным СВР Украины, Беларусь планирует направить почти пятую часть бюджетных расходов на оборону, правоохранительные органы и безопасность.

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