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Восьмая встреча за год: Путин переговорил с Лукашенко в Ново-Огарево — что известно
Переговоры состоялись в резиденции российского главы Ново-Огарево в Подмосковье.
Президент России Владимир Путин в преддверии саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Это уже шестая личная встреча Путина и Лукашенко с начала 2026 года и восьмая за последние 12 месяцев.
В ходе встречи Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов в рамках войны России против Украины.
Также президент отметил, что постоянно поддерживает контакт с Лукашенко.
Отметим, саммит ОДКБ состоится на фоне продолжения российской войны против Украины и активизации контактов между Москвой и Минском.
Между тем, по данным СВР Украины, Беларусь планирует направить почти пятую часть бюджетных расходов на оборону, правоохранительные органы и безопасность.