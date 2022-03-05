Воспользуйтесь шансом: платформа "Свободный Идель-Урал" призывает Татарстан к независимости

В организации отмечают, что получив независимость Татарстан сможет договориться о снятии катастрофических санкций Запада.

Общественная платформа "Свободный Идель-Урал", защищающая национальные права народов Поволжья, призвала Татарстан,"воспользовавшись шансом, разорвать отношения с московским режимом".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В организации отмечают, что получив независимость Татарстан сможет договориться о снятии катастрофических санкций Запада.

"Напав на Украину, Путин объединил против нашей страны весь мир, Россия не выдержит такого давления. Эту страну, подвергнутую болезни "империализма", теперь ненавидит весь мир. Наше государство (Татарстан — Ред.) не имеет никакого отношения к этой агрессивно начатой войне. Это не наша война! Пришло время порвать отношения с московским режимом и взять свою судьбу в свои руки, для этого у нас ресурсов достаточно. Кроме того, таким образом нам будет легче договориться о снятии катастрофических санкций, введённых против нас", — говорится в заявлении движения.

На сайте "Идель-Урал" напомнили о стремлении казанских татар к независимости:

30 августа 1990 Татарстан провозгласил государственный суверенитет без упоминаний о нахождении в составе РСФСР и СССР.

24 октября 1991 принято Постановление "Об Акте о государственной независимости Республики Татарстан".

21 марта 1992 на референдуме 61,39% граждан пожелали, чтобы Татарстан был суверенным государством, субъектом международного права, строящим свои отношения с Россией и другими республиками и независимыми государствами на основании равноправных договоров.

31 марта 1992 Татарстан отказался подписывать федеральный договор с Москвой.

"Это наша история, наши идеалы. Теперь же у Москвы не будет сил заставить нас повернуть вспять. Наша цель — независимость", — отмечают в организации.

"Свободный Идель-Урал"

Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Член правления Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Рафис Кашапов и представители украинской общины эрзя Боляень Сыресь (Александр Болькин) и Ожомасонь Кирдя (Ростислав Мартынюк) объединились с целью привлечения внимания к проблемам коренных народов Поволжья и Урала.

Ранее лидер (иньязор) народа эрзя Сиресь Боляень, который воюет в рядах территориальной обороны города Киева вот уже 7 дней, обратился к своему народу и призвал их не ехать на захватническую войну в Украину. Также он призвал эрзян выступить против Москвы, чтобы получить независимость.

Напомним, что Госдума РФ лишила Татарстан президента.

Также сообщалось, что лидер народа эрзя в ООН обвинил Россию в этноциде.