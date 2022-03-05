Воспользуйтесь шансом: платформа "Свободный Идель-Урал" призывает Татарстан к независимости

В организации отмечают, что получив независимость Татарстан сможет договориться о снятии катастрофических санкций Запада.
Общественная платформа "Свободный Идель-Урал", защищающая национальные права народов Поволжья, призвала Татарстан,"воспользовавшись шансом, разорвать отношения с московским режимом".
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В организации отмечают, что получив независимость Татарстан сможет договориться о снятии катастрофических санкций Запада.
"Напав на Украину, Путин объединил против нашей страны весь мир, Россия не выдержит такого давления. Эту страну, подвергнутую болезни "империализма", теперь ненавидит весь мир. Наше государство (Татарстан — Ред.) не имеет никакого отношения к этой агрессивно начатой войне. Это не наша война! Пришло время порвать отношения с московским режимом и взять свою судьбу в свои руки, для этого у нас ресурсов достаточно. Кроме того, таким образом нам будет легче договориться о снятии катастрофических санкций, введённых против нас", — говорится в заявлении движения.
На сайте "Идель-Урал" напомнили о стремлении казанских татар к независимости:
- 30 августа 1990 Татарстан провозгласил государственный суверенитет без упоминаний о нахождении в составе РСФСР и СССР.
- 24 октября 1991 принято Постановление "Об Акте о государственной независимости Республики Татарстан".
- 21 марта 1992 на референдуме 61,39% граждан пожелали, чтобы Татарстан был суверенным государством, субъектом международного права, строящим свои отношения с Россией и другими республиками и независимыми государствами на основании равноправных договоров.
- 31 марта 1992 Татарстан отказался подписывать федеральный договор с Москвой.
"Это наша история, наши идеалы. Теперь же у Москвы не будет сил заставить нас повернуть вспять. Наша цель — независимость", — отмечают в организации.
"Свободный Идель-Урал"
Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Член правления Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Рафис Кашапов и представители украинской общины эрзя Боляень Сыресь (Александр Болькин) и Ожомасонь Кирдя (Ростислав Мартынюк) объединились с целью привлечения внимания к проблемам коренных народов Поволжья и Урала.
Ранее лидер (иньязор) народа эрзя Сиресь Боляень, который воюет в рядах территориальной обороны города Киева вот уже 7 дней, обратился к своему народу и призвал их не ехать на захватническую войну в Украину. Также он призвал эрзян выступить против Москвы, чтобы получить независимость.
Напомним, что Госдума РФ лишила Татарстан президента.
Также сообщалось, что лидер народа эрзя в ООН обвинил Россию в этноциде.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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