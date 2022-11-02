Воспринимаем их серьезно: Белый дом – об угрозах Путина применить ядерное оружие

В администрации Белого дома не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Впрочем, относятся к этому серьезно.

Об этом заявил в среду, 2 ноября, официальный представитель Белого дома Джон Кирби, пишет Reuters.

"Мы с самого начала четко дали понять, что комментарии России о потенциальном применении ядерного оружия вызывают глубокую обеспокоенность, и мы воспринимаем их серьезно. Мы продолжаем отслеживать это как нельзя лучше. Сейчас мы не видим никаких признаков того, что Россия осуществляет подготовку к такому применению", – добавил он.

Также он отреагировал на статью издания New York Times об обсуждении ядерного удара по Украине "накачкой темы". Кирби отметил, что у него нет конкретных комментариев по этой статье.

Ядерные угрозы РФ

В России угрожают нанести ядерный удар. В частности, 1 ноября заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил применением ядерного оружия, если Украина выиграет войну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил ему, что это означает для России самоубийство.

Президент Джо Байден подверг сомнению искренность заявлений Путина, что он не намерен применять ядерное или химическое оружие в Украине.

Немецкое издание Spiegel написало, что за несколько недель до полномасштабного вторжения России в Украину в российской армии обсуждались сценарии ядерного удара по Германии.

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