ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
276
Время на прочтение
2 мин

"Воспринимайте Трампа серьезно": Джей Ди Вэнс раскритиковал реакцию Европы на планы США по Гренландии

В Белом доме заявили, что Гренландия является ключом к безопасности Запада.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Воспринимайте Трампа серьезно": Джей Ди Вэнс раскритиковал реакцию Европы на планы США по Гренландии

Джей Ди Вэнс о стратегическом значении Гренландии для США / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Венс призвал европейских лидеров прекратить скептически относиться к намерениям президента Дональда Трампа по Гренландии.

Об этом шла речь во время брифинга в Белом доме 8 января.

Вэнс подчеркнул, что вопрос статуса острова является стратегическим приоритетом для безопасности всего Западного мира.

По словам вице-президента, реакция европейских столиц на заявления Трампа является «чрезмерной» и не учитывает реальные угрозы. Вэнс выделил два ключевых аргумента в пользу усиления влияния США в регионе. В первую очередь это глобальная безопасность, ведь Гренландия имеет критическое значение для системы противоракетной обороны не только Соединенных Штатов, но и всей планеты.

Также Вэнс назвал противодействие противникам. Регион вызывает все больший интерес со стороны государств, которые Вашингтон считает враждебными (в первую очередь, речь идет об активности России и Китая в Арктике).

«Мой совет европейским лидерам и любому другому: воспринимайте президента Соединенных Штатов серьезно. Мы призываем относиться к безопасности этой территории со всей ответственностью», — заявил Джей Ди Вэнс.

Дипломатия вместо конфронтации

В то же время вице-президент заверил, что США не планируют действовать в обход международного права. Вашингтон намерена продолжать дипломатические консультации со всеми сторонами, заинтересованными в будущем Арктического региона.

Напомним, что ранее речь уже шла о возможности финансовых компенсаций со стороны США для жителей острова в случае его перехода под юрисдикцию Вашингтона, что вызвало волну возмущения в Дании и самой Гренландии.

Сенат США в это время запретил Дональду Трампу воевать в Венесуэле.

Дата публикации
Количество просмотров
276
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie