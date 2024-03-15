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Воссоединение Украины с РФ: аналитики оценили "формулу мира" Медведева

Воссоединение Украины с РФ: аналитики оценили "формулу мира" Медведева

Дмитрий Медведев / Фото: Associated Press

Дмитрий Медведев предложил так называемую "российскую формулу мира", предусматривающую капитуляцию Украины.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, ныне являющийся секретарем Совета безопасности России, озвучил "формулу мира", предусматривающую полную ликвидацию украинского государства и поглощение его Российской Федерацией.

Об этом в новом отчете 15 марта обращают внимание эксперты американского Института изучения войны (ISW).

"Требования Медведева не являются новыми, а скорее представляют реальные намерения Кремля по Киеву, которые не покидают места для переговоров с другой целью, кроме установления точных условий полной капитуляции Украины", — отмечают эксперты.

Они подчеркивают, что "формула мира" Медведева четко и жестко выражает то, чего Путин и Кремль давно требовали несколько смягченных фраз: мир для России означает конец Украины как суверенного и независимого государства любого рода с любыми границами.

Напомним, Медведев заявил, что так называемая "мягкая российская формула мира" предполагает капитуляцию Украины, а также "воссоединение" ее территорий с Россией.

По словам Медведева, чтобы достичь так называемого "консенсуса с международным сообществом", Украина должна объявить о "полной и безоговорочной капитуляции", "провести демилитаризацию", "отправить в отставку все конституционные органы власти" и "немедленно провести выборы во временный парламент".

Также он настаивает на том, чтобы страны Запада признали "киевский политический режим нацистским" и провели "принудительную денацификацию всех органов власти" под контролем ООН.

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