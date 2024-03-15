Воссоединение Украины с РФ: аналитики оценили "формулу мира" Медведева

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, ныне являющийся секретарем Совета безопасности России, озвучил "формулу мира", предусматривающую полную ликвидацию украинского государства и поглощение его Российской Федерацией.

Об этом в новом отчете 15 марта обращают внимание эксперты американского Института изучения войны (ISW).

"Требования Медведева не являются новыми, а скорее представляют реальные намерения Кремля по Киеву, которые не покидают места для переговоров с другой целью, кроме установления точных условий полной капитуляции Украины", — отмечают эксперты.

Они подчеркивают, что "формула мира" Медведева четко и жестко выражает то, чего Путин и Кремль давно требовали несколько смягченных фраз: мир для России означает конец Украины как суверенного и независимого государства любого рода с любыми границами.

Напомним, Медведев заявил, что так называемая "мягкая российская формула мира" предполагает капитуляцию Украины, а также "воссоединение" ее территорий с Россией.

По словам Медведева, чтобы достичь так называемого "консенсуса с международным сообществом", Украина должна объявить о "полной и безоговорочной капитуляции", "провести демилитаризацию", "отправить в отставку все конституционные органы власти" и "немедленно провести выборы во временный парламент".

Также он настаивает на том, чтобы страны Запада признали "киевский политический режим нацистским" и провели "принудительную денацификацию всех органов власти" под контролем ООН.

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