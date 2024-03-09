Восстание преступных банд на Гаити: США могут отправить на помощь морскую пехоту

Массовое восстание преступных банд на Гаити не утихает. Освобожденные заключенные и их подельники штурмуют правительственные здания. На фоне вспышки насилия на острове в США обсуждается возможность отправки на Гаити элитного подразделения морской пехоты.

Об этом сообщает издание ABC News.

По словам представителя министерства обороны, Соединенные Штаты рассматривают возможность направления элитной группы безопасности морской пехоты на Гаити из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

"Развертывание взвода FAST – это один из вариантов, которые есть в распоряжении Министерства обороны, если Гаити запросит помощь в обеспечении безопасности в посольстве США в Порт-о-Пренсе", – заявил майор Мейсон Энгглхарт, представитель Южных сил морской пехоты.

Группы антитеррористической безопасности флота Корпуса, известные как FAST, разворачиваются по всему миру на ограниченные периоды времени для усиления или возвращения американских активов.

Бандитское восстание на Гаити

По данным издания, рано вечером в пятницу гаитянские банды начали масштабное нападение на несколько правительственных зданий в центре Порт-о-Пренса и его окрестностях. Нападение было скоординированным и быстрым: несколько групп одновременно атаковали различные объекты, включая президентский дворец, министерство внутренних дел и штаб-квартиру полиции западного округа Гаити, включая Порт-о-Пренс.

Банды начали ожесточенные перестрелки с полицией, а сотни людей покинули этот район, спасая свои жизни. Пока неизвестно, закончились ли бои. Проверенной информации о жертвах среди бандитов и полицейских нет.

Издание обращает внимание, что, несмотря на то, что президентский дворец не используется после убийства президента Гаити Жовенеля Моиса в июле 2021 года и находится в непригодном для использования состоянии из-за сильного землетрясения 2010 года, он является символом федерального управления Гаити и охраняется круглосуточно.

Если бы дворец попал под контроль банд, это стало бы очень символическим ударом по усилиям Гаити по борьбе с организованной преступностью и восстанием в стране.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри пытается остаться у власти и вернуться домой. Но в результате бандитских нападений главный международный аэропорт Гаити был закрыт. Соседняя Доминиканская Республика также закрыла свое воздушное пространство для перелетов на Гаити. Потому Генри пришлось приземлиться в США во вторник. В настоящее время он, вероятно, находится в Пуэрто-Рико.

В среду посольство США на Гаити призвало находящихся в стране американцев покинуть страну как можно быстрее.

"Работа посольства может еще больше пострадать в течение этой недели из-за насилия со стороны банд и его влияния на транспорт и инфраструктуру", — говорится в сообщении посольства.

Напомним, в минувшее воскресенье банды гаитянских преступников штурмовали две тюрьмы и освободили тысячи заключенных. Поэтому власти объявили чрезвычайное положение.

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