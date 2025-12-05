- Дата публикации
Восстание школьников: немецкие ученики вместо уроков бастуют по всей стране
Тысячи молодых немцев вышли на протест против обязательной военной службы.
Тысячи молодых людей по всей Германии объявили «школьную забастовку» и вышли на демонстрации, протестуя против принятого Бундестагом нового закона о воинской обязанности. Акции прошли одновременно с финальными дебатами и голосованием в парламенте.
Об этом пишет Tagesschau24.
Как пишет немецкое издание, эти протесты, по образцу климатических акций проходили во время утренних занятий, прошли в почти 90 городах и регионах. И это несмотря на то, что законность таких «школьных забастовок» сомнительна. Участники протестов критиковали заявленную правительством цель «боевой готовности» и потребовали перераспределения государственных средств.
«Я хочу, чтобы государство создало специальный фонд для образования, а не для оружия», — заявил один из студентов в Магдебурге.
По данным медиа, особенно массовыми акции были в крупных городах. К примеру, в Берлине по данным полиции, собралось около 3000 демонстрантов. Сами же организаторы заявляли о 7000. Участники, включая родителей и младшие классы, скандировали лозунги против обязательной военной службы.
А в Гамбурге на улицы вышли около 1700 человек по данным полиции. Организаторы называли цифру до 5000 участников. В Дортмунде (Северный Рейн-Вестфалия) протестовало около 1000 человек. Также сотни людей вышли в Кельне, Дюссельдорфе, Эссене и Бохуме.
Хотя Федеральная студенческая конференция призвала школы уволить учащихся для участия в демонстрациях, многие учебные заведения отказались это делать.
«Кто-нибудь, кто пойдет на демонстрацию во время школьного времени, будет отсутствовать без всякой причины», — сообщила Кристина Райхе, представитель Фонда протестантских школ в Берлине и Бранденбурге.
Она добавила, что подобные действия расцениваются как прогул.
О чем новый закон
Как отмечается в медиа, принятый закон о воинской обязанности предусматривает обязательное заполнение анкеты для молодых мужчин от 18 лет, начиная со следующего года. Сама военная служба остается добровольной, и право на отказ от нее по убеждениям сохраняется. Однако протесты проходили под общим лозунгом «Школьная забастовка против воинского долга».
Сообщается, что министр обороны ФРГ Борис Писториус не критиковал забастовки в своей речи перед Бундестагом, назвав их «прекрасными». По его мнению, они демонстрируют заинтересованность и преданность студентов, а также то, что они знают, что стоит на кону.
Напомним, что Германия готовит масштабный секретный план войны с Россией.
Также Германия активно обсуждает свою готовность к войне, но специальный отчет Бундесвера впервые показал: медицинская система готова частично.