Восстание школьников: немецкие ученики вместо уроков бастуют по всей стране

В Германии массовая "школьная забастовка" против воинского долга / © andrewrostov.livejournal.com

Реклама

Тысячи молодых людей по всей Германии объявили «школьную забастовку» и вышли на демонстрации, протестуя против принятого Бундестагом нового закона о воинской обязанности. Акции прошли одновременно с финальными дебатами и голосованием в парламенте.

Об этом пишет Tagesschau24.

Как пишет немецкое издание, эти протесты, по образцу климатических акций проходили во время утренних занятий, прошли в почти 90 городах и регионах. И это несмотря на то, что законность таких «школьных забастовок» сомнительна. Участники протестов критиковали заявленную правительством цель «боевой готовности» и потребовали перераспределения государственных средств.

Реклама

«Я хочу, чтобы государство создало специальный фонд для образования, а не для оружия», — заявил один из студентов в Магдебурге.

По данным медиа, особенно массовыми акции были в крупных городах. К примеру, в Берлине по данным полиции, собралось около 3000 демонстрантов. Сами же организаторы заявляли о 7000. Участники, включая родителей и младшие классы, скандировали лозунги против обязательной военной службы.

А в Гамбурге на улицы вышли около 1700 человек по данным полиции. Организаторы называли цифру до 5000 участников. В Дортмунде (Северный Рейн-Вестфалия) протестовало около 1000 человек. Также сотни людей вышли в Кельне, Дюссельдорфе, Эссене и Бохуме.

Хотя Федеральная студенческая конференция призвала школы уволить учащихся для участия в демонстрациях, многие учебные заведения отказались это делать.

Реклама

«Кто-нибудь, кто пойдет на демонстрацию во время школьного времени, будет отсутствовать без всякой причины», — сообщила Кристина Райхе, представитель Фонда протестантских школ в Берлине и Бранденбурге.

Она добавила, что подобные действия расцениваются как прогул.

О чем новый закон

Как отмечается в медиа, принятый закон о воинской обязанности предусматривает обязательное заполнение анкеты для молодых мужчин от 18 лет, начиная со следующего года. Сама военная служба остается добровольной, и право на отказ от нее по убеждениям сохраняется. Однако протесты проходили под общим лозунгом «Школьная забастовка против воинского долга».

Сообщается, что министр обороны ФРГ Борис Писториус не критиковал забастовки в своей речи перед Бундестагом, назвав их «прекрасными». По его мнению, они демонстрируют заинтересованность и преданность студентов, а также то, что они знают, что стоит на кону.

Реклама

Напомним, что Германия готовит масштабный секретный план войны с Россией.

Также Германия активно обсуждает свою готовность к войне, но специальный отчет Бундесвера впервые показал: медицинская система готова частично.