Восстание в Сирии может оказать серьезное влияние на войну в Украине — обозреватель The Telegraph

Успешное восстание против режима сирийского президента Башара Асада может привести к потере Россией своей военной базы в Средиземном море. Такая ситуация может побуждать Москву возобновить доступ к Средиземному морю через Босфор, а значит прекратить войну в Украине.

Такое мнение высказал военный обозреватель The Telegraph Дэвид Акс.

По его словам, если вслед за Алеппо антиправительственным силам удастся захватить Хаму, у них откроется перспектива наступления в направлении средиземноморского побережья – на регион Латакия, где находится единственная база российского флота на Средиземном море в портовом городе Тартус.

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Согласно соглашению, которое в 2017 году Россия и Сирия заключили на 49 лет, Москва получила еще более широкий доступ к Тартусу, который стал чрезвычайно важной военно-морской базой. Не имея современных надежных кораблей, способных выдерживать длинные морские походы, Россия вынуждена полагаться на прибрежное плавание своего флота от порта к порту.

"Потеря Тартуса была бы катастрофической для проекции российской силы в Южной Европе и Северной Африке. Реально, единственный способ для Кремля заменить жизненно важную береговую инфраструктуру в Тартусе – это восстановить доступ к Средиземному морю через Босфор, [закрытый для флота РФ из-за войны в Украине] ", – отмечает обозреватель.

Таким образом, потеря базы в Тартусе может поставить Кремль перед выбором: продолжать воевать в Украине и потерять влияние в Средиземноморском регионе, или мириться с Украиной и разблокировать турецкие проливы для своего флота.

Напомним, политический эксперт Тарас Загородний считает, что российский диктатор Путин получит болезненный политический удар в случае проигрыша режима Башара Асада в Сирии, в том числе потому, что это повлияет на его способность влиять на цену нефти в мире.

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