Восстания не будет: оппозиционер РФ рассказал о последствиях смерти Кадырова и о его возможных преемниках

Российский оппозиционер рассказал, кто может возглавить Чечню в случае смерти Рамазана Кадырова и почему Путину не выгодна его смерть.

В случае смерти главы Чечни Рамзана Кадырова, которая, вполне возможно, произойдет в ближайшее время, скорее всего, каких-либо особых потрясений не будет, но будет проблема, связанная с тем, кто будет назначен его преемником в Чечне.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

"Здесь и Делимханов, и Даудов, и несовершеннолетний сын Кадырова. Это целый клубок проблем", – отметил он.

Однако, по словам Яковенко, в Чечне вряд ли состоятся восстания или митинги. Ведь регион находится под жестким контролем, с одной стороны, российских войск, а с другой стороны, кадыровским режимом выращена группировка с "золотыми пистолетами". Потому пока ничего не будет.

По мнению оппозиционного политика, Кремль также не будет начинать игры с двойниками в случае смерти Рамзана Кадырова.

"Я не очень понимаю, зачем и кому это нужно. В Чечне все под контролем — по крайней мере, пока. Зачем кому-то нужна игра с двойником? Тем более, что дипломатические особенности Кадырова являются такими, что двойника достаточно сложно подобрать", — пояснил он.

Игорь Яковенко также убежден, что диктатор Путин не причастен к проблемам со здоровьем Рамзана Кадырова.

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"Это вообще абсурд. Никому это не нужно. Путин очень заинтересован в том, чтобы Кадыров хоть в вегетативном состоянии, но продолжал руководить Чечней. Но в любом случае тот, кто будет после Кадырова, фактически будет назначен Путиным. Это совершенно очевидно". Никакой отсебятины здесь не может быть", — сказал оппозиционер.

По его словам, смерть Кадырова не станет ударом для Владимира Путина, поскольку любой из тех людей, кто будет немедленно назначен после Кадырова, будет таким же верным пехотинцем Путина.

"Кто это может быть? Из очевидного – это Делимханов или Даудов. Что касается старшего сына Кадырова, Ахмата, то все-таки ему всего 17 лет. Ждать 13 лет… Да, был момент, когда после смерти отца Рамзан Кадыров не достиг того возраста, когда можно было становиться главой республики (ему было 28 лет при необходимых 30 – ред.). Фактически к нему был назначен регент, но в этом случае разрыв очень велик, хотя, думаю, выдвижение Кадырова-младшего тоже произойдет. Но подчеркну: любой, кто придет на место Кадырова, будет присягать на верность Путину, поэтому никаких потрясений для Путина, конечно, не будет", — резюмировал Игорь Яковенко.

Напомним, по мнению эксперта, смерть Рамзана Кадырова может дестабилизировать ситуацию не только в Чечне, но и на всей территории Северного Кавказа, входящего в состав России.

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