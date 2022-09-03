Восстановление Нотр-Дама: в соборе приступили к работам по реставрации поврежденных пожаром витражей

Французские производители стекла приступили к работе по очистке и восстановлению почти 40 высоких окон.

Во Франции начались работы по очистке и восстановлению витражей Собора Парижской Богоматери, сильно пострадавшего от пожара три года назад.

Об этом пишет Reuters.

Большинство витражей смогли выдержать высокую температуру и пламя, но сильно загрязнены дымом и пылью, которые блокировали внешний свет и затемняли цветовую гамму 170-летнего стекла.

Восемь производителей стекла из Франции приступили к кропотливой работе по очистке и восстановлению 39 высоких окон в нефе, хорах, трансепте и ризнице средневекового собора.

Процесс очистки стекла включает в себя осторожное протирание поверхности ватой, смоченной в воде и этаноле, — деликатный и повторяющийся процесс, направленный на сбор отложений без повреждения окна.

Собор был закрыт на реставрацию, поскольку пожар в апреле 2019 года уничтожил его крышу, а шпиль упал.

Открыть собор хотят в 2024, когда во Франции будут проходить Олимпийские игры.

Напомним, вечером 15 апреля 2019 года в легендарном парижском соборе Нотр-Дами произошел пожар. Во время возгорания обрушился 93-метровый шпиль здания и выгорела крыша. Памятник до сих пор закрыт на реконструкцию.

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