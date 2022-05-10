"Восстановлению не подлежит": российский видеохостинг Rutube "лег" и заговорил по-украински (фото)

Российский видеохостинг Rutube "все". Из-за масштабной хакерской атаки он не работает уже вторые сутки, а его владельцы даже заговорили по-украински. По данным росСМИ, сайт восстановлению не подлежит. Однако в компании утверждают, что им просто нужно больше времени.

Так, 9 мая в Telegram-канале Rutube обратились к главе Министерства цифровой трансформации и руководителю украинской IТ-армии Михаилу Федорову.

"Дякуємо вам за піар, та маємо повідомити, що ми могли б перекладати пости для вас, щоб ви не порушували стиль вашого каналу та не використовували російську мову. Обіцяємо новину про відновлення Rutube передати вам на ексклюзивних правах", — написали россияне на украинском.

Rutube заговорил по-украински/ Скриншот

В свою очередь, Федоров пошутил и назвал кибератаку специальной операцией по улучшению российской IT-инфраструктуры. Он отметил, что специалисты будут работать и дальше, пока на украинском не заговорят в Кремле.

"А я вам сейчас покажу, откуда на Rutube готовилось нападение. И если бы за 6 часов до парада не были бы отключены сервера - четыре сервера, я сейчас покажу материнские платы, привез - они бы показали всем этот бред... Ну вы поняли", – написал Федоров.

В Rutube отметили, что это была самая большая в истории компании кибератака. Там считают, что ее спланировали, чтобы воспрепятствовать трансляции военного парада Путина 9 мая и праздничного салюта.

По данным российских СМИ, видеохостинг Rutube "восстановлению не подлежит". Источники в компании якобы сообщили, что в результате хакерских действий был "полностью удален код сайта".

Однако в Rutube утверждают, что информация о "мрачных прогнозах" не соответствует действительности. Им просто нужно больше времени.

Rutube не работает вторые сутки/ Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, на главной странице пропагандистского "Лента.ру" 9 мая были опубликованы материалы с критикой напавшего на Украину российского диктатора Владимира Путина. Публикации, конечно, быстро были удалены, но их скриншоты разлетелись по Сети. Сначала сообщалось, что пропагандистское издание атаковали хакеры, затем стало известно, что это якобы протест сотрудников "Ленты".

Хакеры восстали против Путина и начали персональную войну

Читайте также: