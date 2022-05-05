"Восточная Азия может стать Украиной": премьер-министр Японии предупредил об угрозе новой войны

"Восточная Азия может стать Украиной": премьер-министр Японии предупредил об угрозе новой войны

Еще одной "горячей точкой" планеты может стать остров Тайвань, который соседняя КНР считает собственной административной территорией.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что война, подобная украинской, может развернуться в Восточной Азии, если государства, являющиеся региональными лидерами, не будут действовать для поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

Такое заявление глава японского правительства сделал во время своего визита в Лондон в четверг, 5 мая, передает Reuters.

Угрозой безопасности в регионе Фумио Кисида считает противостояние Китайской народной республики и острова Тайвань, который КНР считает собственной территорией, называя здешнее правительство сепаратистами.

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Военные эксперты Тайваня уже изучают опыт Украины в борьбе с Россией для выработки собственной стратегии боевых действий на случай, если Китай решит захватить остров силой.

“Сотрудничество между странами, разделяющими общечеловеческие ценности, становится жизненно важным. Мы должны работать совместно и никогда не терпеть односторонних попыток насильственно изменить положение вещей в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Восточной Азии. Завтра Восточная Азия может стать Украиной", – сказал японский премьер.

Фумио Кисида подчеркнул, что мир и стабильность в Тайванском проливе имеют решающее значение не только для безопасности Японии, но и для международного общества.

“Япония поддерживает позицию, что вопросы вокруг Тайваня должны решаться мирным путем диалога. Мы будем внимательно следить за ситуацией с этой точки зрения”, – подытожил премьер-министр Японии.

Напомним, в конце 2021 года Тайвань ввел в эксплуатацию 64 истребителя F-16V, модернизированных с помощью Соединенных Штатов. Таким образом, частично признанное островное государство усилило свои оборонные возможности из-за угрозы от Китая.

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